Festivalul de Benzi Desenate de la Angouleme: Premiul pentru volumul anului, câştigat de americanul Daniel Clowes

Americanul Daniel Clowes a câştigat sâmbătă premiul Fauve d'Or pentru cel mai bun volum de benzi desenate al anului, ce i-a fost atribuit pentru volumul "Monica", a anunţat juriul Festivalului Internaţional de la Angouleme, un oraş din regiunea central-vestică a Franţei, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Monica", un roman grafic publicat în octombrie 2023 de editura Delcourt, descrie viaţa unei femei americane obişnuite, prezentată printr-o multitudine de relatări foarte diverse.

Benzile desenate americane ("comic book") încearcă să obţină o recunoaştere mai pregnantă la Festivalul de la Angouleme, care este un bastion al tradiţionalei benzi desenate franco-belgiene şi care s-a deschis recent către manga japoneză.

Daniel Clowes, în vârstă de 62 de ani, locuieşte în oraşul californian Oakland şi nu a putut să facă deplasarea la Angouleme, unde festivalul din acest an îşi închide porţile duminică seară, la finalul unei ediţii care a atras încă o dată un public foarte numeros.

Premiul Special Fauve d'Or a fost atribuit de juriul festivalului franţuzoaicei Sophie Darq pentru volumul "Hanbok", Premiul Serie Fauve le-a revenit spaniolului Alvaro Martinez Bueno şi americanului James Tynion IV pentru "The Nice House on the Lake", iar trofeul Fauve Revelation i-a fost atribuit francezului Matthieu Chiara pentru "L'homme gene".

Trofeul Fauve d'Or onorific i-a fost acordat autorului japonez de manga Moto Hogio pentru întreaga sa operă.

Prestigiosul Grand Prix al Oraşului Angouleme i-a fost atribuit miercuri autoarei britanice Posy Simmonds, o pionieră a romanului grafic, care s-a remarcat în trecut cu două volume de mare succes, "Gemma Bovery" (1999) şi "Tamara Drewe" (2007).