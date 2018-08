Festivalul de Film Central European ia startul la Timișoara, la finele lunii august

Festivalul de Film Central European (CEFFTM2018) se va desfăşura în perioada 29 august - 2 septembrie în mai multe spaţii din Timişoara, informează un comunicat al organizatorilor, transmis joi AGERPRES.

În acest an, filmele şi activităţile conexe festivalului se concentrează în jurul temei "Uniri/ Despărţiri".

Secţiunile ediţiei 2018 sunt Competiţie, Panorama, Capitale Culturale Europene, Filme Studenţeşti, Centenar şi NO KID/DING.

Filmele din competiţie vor putea fi vizionate în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara, cele din secţiunea Panorama vor rula în Grădina de Vară/ Sala Capitol din Parcul Regina Maria (Parcul Poporului), iar celelalte categorii se vor regăsi în spaţii precum Casa Artelor sau Cărtureşti Mercy.

Partea competiţională conţine opt filme din ţări central - sud-est europene şi nu numai, iar cea panoramică reuneşte şase producţii şi coproducţii din ţări nordice şi SUA. Secţiunea de filme studenţeşti aduce în prim plan filme ale studenţilor de la UNATC, NATFA - National Academy for Theatre and Film Arts din Bulgaria, ADU - The Academy of Dramatic Art din Croaţia şi FDU - The Faculty of Dramatic Arts din Serbia.

Juriul ediţiei este format din regizorul şi scenaristul Laurenţiu Damian, scriitorul Marian Sorin Rădulescu şi actriţa Ioana Iacob.

Festivalul se va deschide pe 29 august cu un cineconcert în Piaţa Unirii, o combinaţie de filme de război din Arhiva Naţională de Filme, digitalizate pentru patrimoniul european, şi coloană sonoră special creată pentru ele de Implant pentru Refuz.

O noutate a ediţiei 2018 este reprezentată de transformarea secţiunii Radu Gabrea în Premiul Radu Gabrea, acordat în secţiunea de filme studenţeşti.

Pe parcursul festivalului vor avea loc şi o serie de evenimente conexe, respectiv expoziţii/instalaţii, lansări de carte şi concerte.

Intrarea la evenimente este liberă.

Festivalul de Film Central European este realizat de Asociaţia Eurofest cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăriei Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, Institutului Cultural Român, Centrului Naţional al Cinematografiei, Uniunii Cineaştilor din România şi al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti.