Festivalul de film de la Toronto debutează joi; România, prezentă în selecția de anul acesta

Două lungmetraje, semnate de Radu Jude și Adina Pintilie, un scurtmetraj de Anca Damian și trei coproducții reprezintă România la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, Canada, care va avea loc în perioada 6 - 16 septembrie, scrie Mediafax.

Astfel, lungmetrajul "Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", de Radu Jude - recompensat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary 2018 și propunerea României pentru o nominalizare la categoria "cel mai bun film într-o limbă străină" a premiilor Oscar 2019 -, va fi prezentat în secțiunea Contemporary World Cinema, în timp ce "Touch Me Not", de Adina Pintilie - recompensat cu Ursul de Aur și premiul pentru debut la Festivalul de la Berlin 2018 -, a fost inclus în secțiunea Discovery.

De asemenea, scurtmetrajul "The Call", de Anca Damian, a fost inclus în secțiunea Short Cuts.

Totodată, în festival vor fi proiectate coproducțiile "Donbass", de Sergei Loznitsa (Contemporary World Cinema), "Saf", de Ali Vatansever (Discovery), și "The Sisters Brothers", de Jacques Audiard (Special Presentations).

Documentare, remake-uri ale unor francize horror clasice și concurenți de Oscar se află în meniul de anul acesta al Festivalului de film de la Toronto.

Peste 300 de lungmetraje și scurtmetraje din 74 de țări vor fi prezentate la cel mai mare festival de film din America de Nord. La cea de-a 43-a ediţie a festivalului vor fi acordate, în baza votului publicului, marele premiu pentru lungmetraj şi, printre altele, trofeul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI).

Printre numele mari care vor participa la acest festival se numără Alec Baldwin, Steve Carell, Penelope Cruz, Drake, Matthew McConaughey, Robert Redford, Chris Pine și Hilary Swank.

Câțiva regizori își vor face debutul în limba engleză, printre aceștia fiind și Xavier Dolan, cu așteptatul film "The Death and Life of John F. Donovan". De asemenea, chilianul Sebastian Lelio, premiat cu Oscar în 2017 pentru "A Fantastic Woman", va debuta în limba engleză cu un remake al propriului film din 2013 "Gloria Bell", cu Julianne Moore.

Studiourile hollywoodiene încearcă să aducă un suflu proaspăt unor francize horror clasice, precum "Predator" și "Halloween", care vor beneficia de proiecții speciale de noapte.

Totodată, în festival vor fi prezentate numeroase documentare despre personalități precum producătorul muzical Quincy Jones, regizorul Ingmar Bergman și soprana Maria Callas.