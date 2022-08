Festivalul de Film şi Istorii Râşnov - Filme documentare și proiecții speciale din 11 țări, începe luni

Două proiecţii speciale şi 12 documentare internaţionale, din 11 ţări, vor fi prezentate la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov, care se desfăşoară în perioada 14 august - 4 septembrie, în locaţii multiple din Râşnov şi din zonă - Braşov, Codlea, Feldioara, Crizbav, Felmer, Vulcan şi Hărman.

Selecţia de documentare cuprinde pelicule din Chile, Argentina, Spania, Portugalia, România, Franţa, Australia, SUA, Belgia. Ucraina şi Republica Moldova, a informat un comunicat transmis AGERPRES.

Componenţa juriului din acest an a FFIR este formată din Pierre Henri Deleau (Franţa), Irina Margareta Nistor (România) şi Alfonso Santos Gargallo (Spania).

De asemenea, alături de juriul profesionist va exista şi "Juriul Liceenilor" format din tinerii selectaţi de organizatorii FFIR - Idris Belabed, Carla Pantilie, Oana Antonescu, Madalina Tosa, Andrei Midache.

Tema festivalului se concentrează la ediţia din acest an în jurul ideii de graniţe (borders), un concept care îşi propune să aducă răspunsuri la întrebări şi provocări multiple ce ţin de libertăţile individuale şi creative cu care societatea actuală se confruntă, informează organizatorii.

Selecţia de documentare de la Festivalul de Film şi Istorii Râşnov 2022 cuprinde peliculele: "130 Hermanos" - regia Ainara Aparici (Chile), "Operación chocolate" - regia Silvia Maturana, Carlos Castro (Argentina), "Estos muros" - regia Alberto Pascual (Spania), "Já estou farto!" - regia Paulo Miguel Antunes (Portugalia), "În căutarea inginerului Dragomirescu" - regia Dragoş Zămoşteanu (România), "Ultimul rege din spatele cortinei de fier" - regia Trevor Poots (România), "11 Septembre, l'avertissement du commandant Massoud" - regia Nicolas Jallot (Franţa) "Paper City" - regia Adrian Francis (Australia), "Pico Reja, la verdad que la tierra esconde" - regia Remedios Malvárez, Arturo Andújar (Spania), "The Adventures of Saul Bellow" - regia Asaf Galay (Statele Unite ale Americii), "Le tombeau de l'amiante, Chronique d'un désastre annoncé" - regia Nina Toussaint, Marie-Anne Mengot (Belgia), "Delta Bucureştiului" - regia Eva Pervolovici (România).

Proiecţii speciale vor fi cu peliculele "Maluri", regia Lucia Tăut (Republica Moldova) şi "I was not born for war", regia Vladyslav Robski (Ucraina).

Evenimentul este organizat de Asociaţia Mioritics şi Asociaţia Râşnov Society.