Festivalul Internaţional de Circ de la Monte Carlo a fost anulat din nou, pentru 2023, din cauza crizei sanitare

Cea de-a 45-a ediţie a Festivalul Internaţional de Circ de la Monte Carlo, care a fost anulată în acest an din cauza crizei sanitare şi urma să se desfăşoare în perioada 22-30 ianuarie 2022, a fost amânată din nou, pentru 2023, au anunţat organizatorii, informează AFP, citat de agerpres.

"Comitetul de organizare al Festivalului Internaţional de Circ de la Monte-Carlo (...) anunţă cu regret că, având în vedere situaţia sanitară din lume, a 45-a ediţie a Festivalului de Circ, precum şi cea de-a 10-a competiţie dedicată tinerilor artişti de circ New Generation vor fi amânate pentru ianuarie 2023", au precizat organizatorii într-un comunicat emis vineri.

"Am evaluat situaţia în această dimineaţă (vineri, n.a.) în cadrul unei întâlniri cu guvernul principatului şi am ajuns la concluzia că riscul era prea mare", a declarat pentru AFP Urs Pilz, vicepreşedinte al festivalului, indicând o "incertitudine" cu privire la sosirea artiştilor, în special "din Ucraina şi Rusia şi din alte ţări aflate în zona roşie".Este pentru a patra oară de la înfiinţarea sa, în 1974, când acest festival, care s-a impus ca cea mai important scenă mondială a circului tradiţional, este anulat, aşa cum a mai fost cazul după decesul accidental al prinţesei Grace de Monaco în 1982, în perioada Războiului din Golf, în 1991 şi pe fondul crizei sanitare, în 2021.Principatul a lansat festivalul într-o epocă în care circurile tradiţionale se luptau să supravieţuiască, iar înfiinţarea sa a avut un răsunet mondial, echivalentul Festivalului de la Cannes pentru cinema, cu cel mai aşteptat palmares al acestei profesii - Clovnul de aur, argint şi bronz.Evenimentul durează zece zile şi se desfăşoară într-o sub un acoperiş ce poate găzdui 3.000 de spectatori. Seara de gală oferă un regal de aproape cinci ore de spectacole de circ non-stop, difuzate de televiziunile de pe întreg globul.Acest festival este considerat cel mai mare eveniment de circ din lume, cu peste 200 de artişti din 20 de ţări diferite.