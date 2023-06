Festivalul Sounds of Oradea va avea loc în perioada 16-18 iunie

Festivalul Sounds of Oradea din acest an va oferi publicului orădean, în perioada 16 - 18 iunie, patru evenimente muzicale, cu artişti invitaţi de pe trei continente, a anunţat Asociaţia pentru Promovarea Turismului în Oradea şi Regiune (APTOR).

Directorul artistic al acestui festival este dirijorul catalan David Gimenez Carreras, nepotul şi dirijorul celebrului tenor José Carreras, potrivit Agerpres.

Cele patru concerte - American Classics Nights, Misa Criolla, A Fuego Lento şi José Cura în concert - vor fi susţinute în trei locaţii importante ale oraşului: Piaţa Unirii, Catedrala romano-catolică şi Teatrul de stat "Regina Maria".

Festivalul începe vineri seară, la ora 20, în Piaţa Unirii, cu American Classics Nights, un spectacol dedicat marilor compozitori americani. Spectacolul include piese celebre şi capodopere precum West Side Story, An American in Paris sau Rhapsody in Blue. Dirijorul Noam Zur, din Israel, alături de soprana română Lorena Puican şi Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea vor fi gazdele serii.

Misa Criolla de Ariel Ramirez, "una dintre cele mai emoţionante compoziţii religioase ale secolului XX", potrivit organizatorilor, va fi interpretată sâmbătă, de la ora 14, în Catedrala romano-catolică, de fiul compozitorului, Facundo Ramirez, împreună cu un grup de instrumentişti folclorici argentinieni, alături de tenorul venezuelean Reinaldo Droz şi Corul Filarmonicii Oradea. Programul muzical va mai include şi lucrări ale unor compozitorilor argentinieni, precum Ginastera şi Guastavino.

Concertul numit "A Fuego Lento" va fi susţinut în timpul serii, de la ora 20, la Teatrul Regina Maria, de pianiştii Vanessa Perez şi Kristhyan Benitez.

"Colaborarea dintre cei doi pianişti din America Latină oferă un program de muzică clasică adaptat la tradiţiile muzicale vibrante şi colorate ale continentului. Vă invităm să vă alăturaţi acestor artişti talentaţi pentru o seară deosebită de muzică clasică reinterpretată într-un mod inedit," se arată în prezentarea evenimentului.

Festivalul Sound of Oradea, ediţia a doua, se va încheia duminică, de la 20, tot în Piaţa Unirii, cu un concert de operă, dirijat de David Gimenez Carreras şi susţinut de tenorul José Cura, mezzosoprana Ester Pavlu, şi orchestra Filarmonicii de Stat Oradea.

"Legendara voce a tenorului José Cura va fi acompaniată de extraordinara mezzosoprana cehă Ester Pavlu, în interpretarea celor mai iubite arii şi duete din opere precum Carmen, Aida, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci etc. Orchestra Filarmonicii orădene, sub îndrumarea directorului artistic David Gimenez Carreras, va asigura că această seară va fi una memorabilă pentru toţi cei prezenţi la eveniment," au precizat organizatorii pe pagina de Facebook.

Sounds of Oradea Festival (SO Festival) este conceput şi organizat de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune şi Primăria Municipiului Oradea.

Biletele pentru spectacole s-au pus în vânzare online pe platforma iabilet şi la casieria Filarmonicii de Stat Oradea, publicul meloman având posibilitatea şi de a-şi achiziţiona abonamente. Doar concertul în catedrală va avea intrarea gratuită, pentru celelalte, biletele de intrare costă 50 sau 60 de lei.