Festivitățile de la sfârșitul anului școlar se pot ține: Condițiile pentru participanți au fost publicate în Monitorul Oficial

Parlamentarul liberal Gabriel Avrămescu, cel care i-a cerut ministrului Sănătăţii şi secretarului de stat Raed Arafat să găsească soluţii pentru ca elevii din clasele terminale să poată participa la festivităţile de final de an şcolar şi petrecerile de absolvire, anunţă, sâmbătă, ca aceste evenimente vor fi permise.

"Am reuşit! Elevii pot avea parte de festivităţile de final an şcolar. Aşa cum am spus acum câteva zile, am pledat în Parlamentul României şi am cerut ministrului Sănătăţii şi secretarului de stat MAI, Raed Arafat, să găsească o soluţie pentru ca elevilor din anii terminali să nu le fie «răpite cele mai frumoase amintiri din viaţă», respectiv ultimul clopoţel şi petrecerile de rămas bun între colegii şi profesorii alături de care au petrecut ultimii 4 ani de şcoală. Am reuşit! Hotărârea de Guvern prin care este permisă organizarea festivităţilor prilejuite de terminarea anului şcolar a fost publicată în Monitorul Oficial!", a afirmat deputatul PNL de Buzău, Gabriel Avrămescu.

Parlamentarul a precizat că vor trebui însă respectate o serie de condiţii pentru ca aceste evenimente să se desfăşoare în siguranţă.

Conform Hotărârii de Guvern care reglementează organizarea acestor evenimente specifice sfârşitului de an şcolar, "se permit festivităţile organizate în spaţii deschise, prilejuite de terminarea anului şcolar, cu participarea personalului didactic, a elevilor, precum şi a însoţitorilor acestora. Participarea însoţitorilor este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare."

Deputatul PNL Gabriel Avrămescu, preşedinte filialei liberale Buzău, le-a cerut ministrului Sănătăţii, Ioana Mihăilă, şi secretarului de stat Raed Arafat să găsească soluţii astfel încât elevii din clasele terminale să poată organiza şi participa la balurile de absolvire, aşa cum se întâmpla înaintea pandemiei, în contextul în care numărul cazurilor de COVID a scăzut considerabil în ultima vreme. "(...) mulţi dintre ei mi-au mărturisit că ar fi chiar dispuşi să participe la aceste evenimente chiar şi cu dovada testelor Covid făcute cu 48 de ore înainte", afirma el.