Fiecare zi este specială: 2 ianuarie - Ziua Motivaţiei şi Inspiraţiei, ziua persoanelor introvertite sau Un An Miau Fericit!

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.După ce, pe 1 ianuarie, am celebrat, pe lângă Anul Nou, şi Ziua Monedei Euro (Euro Day), Ziua Clopoţitului (Ring a Bell Day) sau Ziua Angajamentului (Commitment Day), astăzi a venit rândul altor sărbători mai puţin cunoscute.Ziua Motivaţiei şi InspiraţieiPentru mulţi, 2 ianuarie este dedicată odihnei după petrecerea de Anul Nou, însă aceasta este şi Ziua Motivaţiei şi Inspiraţiei (Motivation and Inspiration Day), în care se stabilesc obiective şi se alocă timp pentru susţinerea celor din jur.Istoria acestei sărbători, însoţită de hashtag-ul #MotivationandInspirationDay, este, însă, mult mai profundă. Aceasta a fost adoptată de Congresul Statelor Unite pe 18 decembrie 2001, după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Atunci, Kevin L. McCrudden a devenit primul şi singurul autor şi speaker motivaţional care a propus cu succes o astfel de zi, ce recunoaşte importanţa "motivaţiei" şi a "inspiraţiei" în viaţa de zi cu zi.Iniţial, McCrudden a intenţionat ca această zi să fie dedicată ajutării americanilor să îşi conştientizeze şi să îşi maximizeze potenţialul prin crearea unor obiective anuale. Ideea a prins destul de repede, iar Ziua Motivaţiei şi Inspiraţiei este în prezent sărbătorită în diferite locuri din lume, potrivit daysoftheyear.com, oamenii de pretutindeni fiind încurajaţi să-şi schimbe viaţa în bine.Ziua persoanelor introvertiteFondată în 2011 de Introvert, Dear (introvertdear.com), care se descrie drept cea mai mare comunitate a persoanelor introvertite, World Introvert Day este dedicată atât celor mai puţin sociabili şi care nu îşi exteriorizează sentimentele şi trăirile, cât şi acelora care doresc să afle mai multe despre cum este să faci parte din această categorie.Însoţită de hashtag-urile #IntrovertDay şi #WorldIntrovertDay, această sărbătoare îşi propune să crească nivelul de conştientizare cu privire la persoanele introvertite, orientate către propriile trăiri interioare, făcând cunoscut faptul că acţiunile şi obiceiurile acestora nu le fac mai puţin "normale". Cercetările au demonstrat că introvertiţii, în pofida nevoii lor profunde de a petrece timp singuri, reprezintă o minoritate importantă, care există în culisele unei lumi extravertite şi menţine funcţionarea acesteia.Potrivit daysoftheyear.com, această zi poate fi sărbătorită într-un mod neobişnuit pentru introvertiţi, cum ar fi organizarea unei petreceri. Totuşi, persoanele care nu se simt atrase de această idee, se pot retrage în intimitate, odihnindu-se după agitaţia perioadei sărbătorilor, delectându-se cu hobby-urile preferate şi pregătindu-se emoţional pentru noul an.De asemenea, Ziua Mondială a Introvertiţilor este un prilej bun pentru pentru extravertiţi să încerce să se pună în pielea acestor persoane, prin informare.Un An Miau Fericit!Orice proprietar de pisică ştie că atitudinea superioară a acesteia justifică un Revelion felin. La fel ca versiunea umană a sărbătorii de Anul Nou, Happy Mew Year Day este o zi specială, în care pisicile au ocazia să celebreze noul an alături de proprietarii lor.Această sărbătoare, însoţită de hashtag-ul #HappyMewYearforCatsDay, a fost creată în Statele Unite, de wellcat.com, pentru a celebra pisicile răsfâţându-le cu atenţie şi recompense, cât şi pentru a atrage atenţia asupra animalelor de companie nedorite, neiubite, neglijate şi abuzate, care ajung în adăposturi sau pe străzi.Ziua Science-FictionÎn calendarul fiecărui fan science-fiction din Statele Unite este marcată data de 2 ianuarie, zi în care se celebrează National Science Fiction Day. Această sărbătoare a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, nu doar în Statele Unite, ci şi în alte regiuni ale lumii, şi este recunoscută, printre altele, de canalul Hallmark Channel şi de editura Scholastic Corporation.Data nu a fost aleasă întâmplător - este ziua în care s-a născut celebrul şi extrem de prolificul scriitor de romane şi nuvele ştiinţifico-fantastice şi alte lucrări de popularizare a ştiinţei Isaac Asimov (1920 - 1992).Pentru a celebra #ScienceFictionDay, împătimiţii genului au un motiv în plus să citească ori să asculte cărţi sau să vizioneze filme ori seriale SF, iar cei care nu sunt familiarizaţi cu acest domeniu au ocazia să se informeze, să descopere şi, de ce nu, să se delecteze cu literatura şi serialele şi filmele cu caracter ştiinţifico-fantastic.Ziua Antrenorului PersonalUna dintre cel mai des întâlnite hotărâri luate de Anul Nou, aşa-numitele "New Year's resolutions", este pierderea din greutate, prin dietă dar şi prin începerea unui program de antrenament, motiv pentru care luna ianuarie este cea mai solicitantă pentru antrenorii personali. De aceea, în Statele Unite a fost creat evenimentul National Personal Trainer Awareness Day, care îşi propună să evidenţieze nu doar suprasolicitarea la care este expus un antrenor personal, ci şi importanţa menţinerii relaţiei cu acesta pentru obţinerea cu mai multe şanse a rezultatelor dorite.Această sărbătoare, însoţită de hashtag-ul #PersonalTrainerAwarenessDay, a fost iniţiată la începutul anilor 2000 de doi instructori de fitness, Jim Labadie şi Joey Atlas, în semn de recunoştinţă pentru efortul depus de toţi antrenorii personali din lume în prima zi a anului.Ziua ProfiteroluluiUnul dintre cele mai îndrăgite deserturi, profiterolul, numit şi "cream puff" sau "choux a la creme", este celebrat în Statele Unite pe 2 ianuarie, cu ocazia National Cream Puff Day, când reţelele sociale sunt invadate de reţete şi imagini cu această prăjitură, însoţite de hashtag-ul #CreamPuffDay.Profiterolul, prăjitură preparată din gogoşele umplute cu cremă de vanilie, frişcă sau îngheţată, ar fi fost creat de bucătarul italian Panterelli din escorta Caterinei de' Medici la cererea acesteia, cu ocazia sosirii la curtea regelui Henric al II-lea al Franţei, în jurul anului 1530, pentru a deveni regina Franţei.Cum poate fi celebrată această zi? Evident, prin testarea unei reţete de profiterol sau, mai simplu, prin savurarea acestui desert gata preparat, în compania persoanelor dragi.