FIFA a suspendat federaţia din India cu efect imediat

Consiliul FIFA a ''decis în unanimitate'' suspendarea All India Football Federation (AIFF), care nu va mai putea organiza Cupa Mondială de fotbal feminin Under 17, prevăzută între 11 şi 30 octombrie.''Suspendarea va fi ridicată după ce ordinul de înfiinţare a unui consiliu de administraţie care să-şi asume atribuţiile Comitetului Executiv al AIFF va fi abrogat, iar administraţia AIFF îşi va recapăta controlul deplin asupra activităţilor sale zilnice'', se arată într-un comunicat FIFA.FIFA are discuţii cu Ministerul indian al tineretului şi sportului şi speră că se va ajunge la o soluţionare rapidă a situaţiei, pentru a permite Indiei să găzduiască CM feminin Under 17.Instanţa supremă a Indiei a dizolvat AIFF în luna mai şi a numit un comitet format din trei membri pentru modificarea statutului federaţiei şi organizarea de alegeri.