Fiica fostului premier Thaksin Shinawatra conduce în sondaje pentru postul de prim-ministru în alegerile din Thailanda

Alegerile generale au început Thailanda, unde fiica fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra, care a fost destituit din funcţie, se află pe primul loc, relatează BBC. Alegerile sunt descrise ca fiind un punct de cotitură pentru o ţară care a cunoscut mai multe lovituri de stat militare în istoria sa recentă, informează news.ro.

Prim-ministrul Prayuth Chan-ocha, generalul de armată care a condus ultima lovitură de stat din 2014, candidează pentru un nou mandat. Dar el se confruntă cu o provocare puternică din partea a două partide antimilitare.

În fruntea cursei se află Pheu Thai (Pentru thailandezi), condus de fiica lui Thaksin, Paetongtarn Shinawatra. Tânăra de 36 de ani valorifică vasta reţea de patronaj a tatălui său, rămânând în acelaşi timp fidelă mesajului populist care a avut ecou în regiunile rurale şi cu venituri mici ale ţării.

Thaksin, un miliardar din domeniul telecomunicaţiilor, este iubit de mulţi thailandezi cu venituri mici, dar este profund nepopular în rândul elitei regaliste. El a fost înlăturat printr-o lovitură de stat militară în 2006, când adversarii săi l-au acuzat de corupţie. El a negat acuzaţiile şi, din 2008, trăieşte în exil la Londra şi Dubai.

"Cred că, după opt ani, oamenii doresc o politică mai bună, soluţii mai bune pentru ţară decât lovituri de stat", a declarat Paetongtarn pentru BBC.

Move Forward, condus de Pita Limjaroenrat, un fost director de tehnologie în vârstă de 42 de ani, a crescut, de asemenea, rapid în sondajele de opinie. Candidaţii săi tineri, progresişti şi ambiţioşi au făcut campanie pe baza unui mesaj simplu, dar puternic: Thailanda trebuie să se schimbe.

"Iar schimbarea nu se referă cu adevărat la a avea o altă lovitură de stat. Pentru că asta este o schimbare pe dos. Este vorba despre reformarea armatei, a monarhiei, pentru un viitor democratic, cu performanţe economice mai bune", spune Thitinan Pongsudhirak, de la Institutul de Studii de Securitate şi Internaţionale de la Universitatea Chulalongkorn.

Între timp, Prayuth, în vârstă de 69 de ani, este în urmă în sondajele de opinie. El a preluat puterea de la guvernul surorii lui Thaksin, Yingluck Shinawatra, în 2014, după luni de tulburări

Thailanda a organizat alegeri în 2019, dar rezultatele au arătat că niciun partid clar nu a obţinut o majoritate. Iar câteva săptămâni mai târziu, un partid pro-militar a format guvernul şi l-a numit pe Prayuth drept candidat la funcţia de prim-ministru, într-un proces pe care opoziţia l-a considerat incorect.

Având în vedere că la aceste alegeri participă aproape 70 de partide, dintre care mai multe mari, este puţin probabil ca vreun partid să obţină o majoritate absolută a locurilor în camera inferioară.

Chiar dacă un partid nu obţine majoritatea sau dacă are o coaliţie majoritară, sistemul politic lăsat moştenire de constituţia din 2017, elaborată de militari, şi o serie de alte autorităţi extra-electorale îl pot împiedica să preia funcţia. Constituţia, redactată în timp ce Thailanda se afla sub regim militar, a creat un senat numit cu 250 de locuri, care are dreptul de a vota alegerea următorului premier şi a viitorului guvern.

Întrucât toţi senatorii au fost numiţi de liderii loviturii de stat, aceştia au votat întotdeauna în favoarea guvernului actual, aliniat militar, şi niciodată în favoarea opoziţiei. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, orice partid care nu are sprijinul senatului ar avea nevoie de o supermajoritate de 376 de voturi.