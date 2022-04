Surse CNN: Fiicele lui Vladimir Putin ar putea fi vizate de sancțiuni americane

Washingtonul ar putea anunța miercuri că va aplica noi sancțiuni Rusiei, vizați fiind copiii președintelui rus Vladimir Putin, anunță CNN citând surse din administrația americană. Preşedintele rus Vladimir Putin are două fiice oficiale şi posibil o a treia rezultată din relaţia cu o sportivă.

Cele două fiice adulte pe care le are Putin sunt Ekaterina Tikhonova (34 de ani) şi Maria Vorontsova (36 de ani), potrivit Adevărul.

Putin a fost căsătorit 30 de ani cu Ludmila Şkrebneva, de care a divorţat în 2013. Maria s-a născut la Leningrad în 1985, iar Katerina în Germania, în 1986. Putin a fost foarte discret în privinţa vieţii sale personale şi rareori a vorbit despre fiicele sale.

Maria a urmat Universitatea de Medicină din Moscova, iar Katerina şi-a luat licenţa în Studii Asiatice.

Fiica cea mare este doctor şi cercetător şi locuieşte la Moscova cu soţul său olandez. Cuplul are un copil - Putin însuşi i-a mărturisit regizorului Oliver Stone în 2017 că are un nepot. Întrebat dacă se joacă cu el, Putin a răspuns: „Foarte rar, din păcate”.

Katerina trăieşte pe picior mare şi are o avere impresionantă. O dansatoare acrobatică recunoscută, are o funcţie importantă la Universitatea de stat din Moscova, unde a absolvit, şi are pe mână un proiect de dezvoltare în valoare de 1,7 miliarde de dolari americani. Katerina a fost căsătorită între 2013 şi 2018 cu miliardarul rus Kirill Şamalov.

S-a vehiculat în presă că Putin are şi o a treia fiică din relaţia cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva. Dar nici relaţia de rudenie, nici legătura amoroasă nu au fost confirmate oficial.