Filiale PSD au primit autonomia de a decide alianțele locale

Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a explicat marți, la Antena 3, că nu s-a luat o decizie in partid sau in coalitie ca alianta PSD-PNL din guvern sa se formeze si in judete.

„Noi am lasat lucrurile sa se duca in jos si sa ia deciziile organizatiile judetene. E decizia corecta pentru ca vorbim de cele mai mari partide din romania, PSD si PNL, daca consideram la PNL si fostul PSD, au avut batalii politice in ultimii 20 de ani si o rivalitate pe care le stie toata lumea. E greu sa treci cu totul peste tot ce s-a intamplat in ultimii 20 de ani. Asta a fost motivul pentru care am dat libertatea fiecarei organizatii sa decida daca se intampla sau nu si si aliante politice la nivel judetean”, a explicat Grindeanu.