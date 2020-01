Filialele ALDE i-au cerut lui Tăriceanu 'lumină verde' pentru alianțe la locale / VIDEO

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni, într-o conferință de presă, că formațiunea va candida singura la alegerile locale dar ca filialele au cerut „lumina verde” sa faca aliante punctuale. Tariceanu a spus ca probabil in mai multe judete vor exista asemenea situatii.

„Avem o capacitate organizatorica mult mai buna ca in anul 2016 cand am participat singuri la locale si parlamentare. Suntem intr-un proces de atragere a unor oameni de valoare care sa candideze. Pot sa existe anumite, eu stiu, sa nu zic exceptii, sa existe la nivel local anumite intelegeri. Unele organizatii ne-au vorbit de aceste intelegeri. Va dau exemplu, intr-un judet din Ardeal colegii nostri vor sa aiba lumina verde sa poata sa faca coalitie de partide in plan local sa le dea mai multe sanse pentru alegerea primarilor si cred ca si in alte judete ne vom afla in astfel de situatii dar nu reprezinta o tendinta generala, ci mai degraba cazuri particulare”, a zis Tăriceanu.

