Fillmele clasice celebre proiectate în aer liber la Constanţa - Arizona Dream, Grease şi Povestea lui Johnny Cash între peliculele selectate

„Arizona Dream”, „Grease”, La vie en rose” şi „Povestea lui Johnny Cash” se numără între cele 16 filme care vor fi proiectate în aer liber la Constanţa, în perioada 6 - 16 august, potrivit news.ro.

Evenimentul „Filme în aer liber” revine la Constanţa, în parcul Tăbăcăriei, cu o selecţie specială de producţii, cu spectacole de magie şi muzică.

Proiecţiile de film sunt programate să înceapă la ora 21:30, iar intrarea este liberă.

Pe ecranul de 120 de metri pătraţi vor fi proiectate filme premiate cu Oscar şi cu Globurile de Aur.

Prima săptămână (4 - 9 august) este dedicată filmului de comedie şi musicalului: „Marea hoinăreală/ Oh, Brother, where art thou”, regizat de Joel şi Ethan Coen, cu George Clooney, John Goodman şi John Turturro în distribuţie, „Walk the Line – Povestea lui Johnny Cash”, regizat de James Mangold, cu Joaquin Phoenix şi Reese Witherspoon, „La môme /La Vie en Rose”, de Olivier Dahan, cu Marion Cotillard şi Gerard Depardieu, îndrăgitul musical „Grease”, de Randal Kleiser, cu John Travolta şi Olivia Newton-John, „Moulin Rouge”, de Baz Luhrmann, cu Ewan McGregor şi Nicole Kidman, şi „Mary Poppins”, de Robert Stevenson, cu Julie Andrews şi Dick Van Dyke.

Cea de-a doua săptămână (11 - 16 august) este dedicată filmelor pline de magie: „Arizona Dream” (r. Emir Kusturica), cu Johnny Depp şi Faye Dunaway, „Chocolat”, de Lasse Hallström, cu Depp şi Juliette Binoche, „Stardust”, de Matthew Vaughn, cu Claire Danes, Charlie Cox, Sienna Miller şi Michelle Pfeiffer, „Amelie”, de Jean-Pierre Jeunet, cu Audrey Tautou în rolul principal, „The Dark Knight”, de Christopher Nolan, cu Christian Bale şi Heath Ledger.

Filme în aer liber la Constanţa se încheie cu animaţia irlandeză „Brendan şi secretul din Kells”, în regia lui Tomm Moore.

Detalii despre filme, activităţi şi programul complet al evenimentului pe site-ul filmeinaerliber.ro.