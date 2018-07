Film curajos din Belarus, propus pentru nominalizare la Oscar

Belarus propune, pentru prima dată în 22 de ani, o peliculă spre nominalizare la categoria "cel mai bun film într-o limbă străină” a premiilor Oscar, potrivit Variety.

Pelicula de dubut al regizoarei Darya Zhuk, "Crystal Swan", a fost propusă de Belarus la categoria "cel mai bun film străin într-o limbă străină" pentru ediţia a 91-a a premiilor Oscar.

Filmul, despre o femeie DJ, va avea premiera mondială la Festivalul de la Karlovy Vary.

Povestea filmului, stabilită în 1996, este centrată pe Velya, o tănără care locuieşte în Minsk, care iubeşte muzica house şi visează să se mute la Chicago pentru a lucra ca DJ profesionist. Obţinerea unei vize se dovedeşte a fi un lucru dificil şi în încercarea ei de a face rost de documente false pentru a aplica la viză ajunge să cunoască periferia oraşului, unde localnicii sunt ostili spiritului ei liber.

La un alt nivel, filmul este despre imigraţie, spune regizoarea, şi despre aspiraţiile care alimentează dorinţa oamenilor de a pleca în altă ţară, în ciuda obstacolelor pe care le întâlnesc.

Velya este interpretată de Alina Nasibullina, care a apărut în "How Victor the Garlic Took Alexei the Stud to the Nursing Home", film câştigător al competiţiei East of the West a festivalului de la Karlovy Vary, anul trecut.

Filmul va fi lansat pe 30 august în Belarus, unde este considerat "destul de îndrăzneţ" prin faptul că spune cu voce tare că nimic nu se va schimba într-o ţară care are acelaşi preşedinte autoritar, Aleksandr Lukaşenko, la putere din 1994.