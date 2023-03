Film horror românesc, pe Netflix: Te face să ieși un pic șocat din sală (Video)

După ce a difuzat mai multe comedii de succes, platforma de streaming continuă seria filmelor românești cu un thriller de groază.

Din 23 martie, telespectatorii Netflix pot urmări „Capra cu trei iezi“, un horror cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi în rolurile principale, transmite adevărul.ro.

Adaptarea poveștii lui Ion Creangă este un horror psihologic care dezvăluie latura întunecată a naturii umane. Filmul a rulat și în cinematografe, unde a adunat aproximativ 30.000 de spectatori și a avut încasări de 560.000 de dolari.

Adaptarea pentru cinema a poveștii lui Ion Creangă este un horror psihologic care dezvăluie latura întunecată a naturii umane. În România rurală a secolului al XIX-lea, izolată de lume, o văduvă și mamă a trei copii (Maia Morgenstern) este nevoită să țină piept unui vechi prieten de familie care, văzându-i fără apărare, își dă în vileag adevărata natură sadică (Marius Bodochi). Rolurile copiilor sunt interpretate de Antonio Gavrilă, Răzvan Ilina şi Silviu Corbu.

Bazat pe una din cele mai cunoscute povești româneşti, filmul îşi propune să dezvăluie adevărata natură a faimoasei poveşti pentru copii şi să prezinte publicului o nouă perspectivă, una care oferă imaginea reală a tragediei, dincolo de personificări și cântece vesele.

Povestea lui Ion Creangă l-a marcat profund pe regizorul Victor Canache, în copilărie. „Capra cu trei iezi” era basmul care îl îngrozea. Și de câte ori îl asculta vizualiza toată acțiunea. Proiectul pe care și l-a pus în minte la 19 ani s-a materializat mai întâi într-un scurtmetraj în 2019, iar în 2022 a devenit lungmetraj.

„Este și un pic horror. Este și un pic thriller. Este și un pic psihologic. Are o atmosferă care te face să ieși un pic șocat din sală, după ce îl vezi. Eu am făcut un film care să fie 100% pentru public. Nu am făcut nimic în plus. Am luat exact ceea ce mi-a oferit Ion Creangă. Și am atașat la poveste felul meu de a gândi și de a lucra, așa cum am învățat și cum m-am construit ca regizor de film în cei cinci ani de muncă la Hollywood“, a declarat Victor Canache la Adevărul Live.