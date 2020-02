FILM NEGRU prezentat de Ion Ștefan: lovitură frontală pentru PSD, la audierile din Parlament / VIDEO

La audierea ministrului propus la Dezvoltare, Ion Ștefan (PNL), au rulat, marți, în fața parlamentarilor, pe monitoare, exemple de lucrări PNDL neefectuate corespunzător sau neefectuate și pentru care s-au oprit plățile și în cazul cărora o parte au mers ca sesizări la alte organe ale statului. Subiectul a fost un subiect aprins de disputa in ultimele luni de zile de cand a preluat PNL guvernul: liberalii au zis in permanenta ca PNDL a fost folosit de PSD ca modalitate de alocare preferentiala de fonduri catre clientela politica. PSD a spus in schimb ca prin PNDL s-a scos tara din noroaie.

„ISC si Corpul de Control au gasit nereguli la lucrari de infrastructura drumuri, canalizare, alimentare cu apa, reabilitari de unitati de invatamant, peste tot in tara”, a rulat pe ecranele parlamentarilor, la audiere. Potrivit filmuletului, Ministerul Dezvoltarii a facut platile doar dupa controale. Rezultatele au fost ca din noiembrie 2019 pana in februarie 2020, adica in trei luni, „din cauza neregulilor constatate in acte si pe teren de ISC si Corpul de Control au fost retinute pentru palti 749 de solicitari in valoare de 528.245.409 lei”. Dupa care au rulat zeci de imagini cu lucrari efectuate prin PNDL.

O parte din filmul prezentat: