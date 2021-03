Filmările la serialul 'Obi-Wan Kenobi', cu Ewan McGregor în rolul maestrului Jedi, vor începe în aprilie

Filmările la "Obi-Wan Kenobi", noul serial difuzat de Disney+ şi avându-l ca protagonist pe Ewan McGregor în rolul Maestrului Jedi, vor începe în aprilie, a anunţat luni platforma de streaming citată de EFE.

Acţiunea se desfăşoară după zece ani de la evenimentele din "Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith", în care Kenobi a suferit cea mai mare înfrângere a sa, prăbuşirea şi coruperea celui mai bun prieten al său şi ucenic de Jedi, Anakin Skywalker, care s-a transformat în maleficul Lord Sith Darth Vader, potrivit agerpres.ro.

Serialul va fi regizat de Deborah Chow, care a realizat deja două episoade din primul sezon al serialului "The Mandalorian", iar alături de McGregor îl vom revedea pe Hayden Christensen, care va relua rolul lui Anakin Skywalker/Darth Vader pe care l-a jucat în Episoadele II şi III din a doua trilogie a lui George Lucas.

Noile nume din distribuţie anunţate deja sunt Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell şi Benny Safdie.

"Obi-Wan Kenobi" este cel mai aşteptat dintre serialele pregătite de Disney+ şi inspirate din universul galactic al lui George Lucas.

După succesul lui "Mandalorian" franciza pregăteşte un alt serial, intitulat "The Book of Boba Fett", ce va fi lansat în decembrie 2021, cu Temuera Morrison în rolul principal, care a jucat şi în filmul "Attack of the Clones" din 2002.