Filmările pentru continuarea Black Panther vor începe în luna iulie a anului viitor

Filmările pentru continuarea „Black Panther”, producţie Marvel, vor începe în luna iulie a anului viitor, informează The Hollywood Reporter, care scrie că distribuţiei se va alătura actorul Tenoch Huerta, cunoscut din „Narcos: Mexico”, potrivit news.ro.

Planurile pentru continuarea lungmetrajului de succes din 2018, care a generat încasări de peste 1,34 miliarde de dolari la nivel global, au fost suspendate după decesul neaşteptat al actorului Chadwick Boseman, la fel şi startul producţiei, programat iniţial pentru martie 2021.

Dacă anul acesta a fost primul începând cu 2009 când nu a fost lansat niciun film Marvel, compania se îndreaptă spre cel mai aglomerat an de până acum, cu multiple producţii în pregătire şi cu lansări, atât pentru marile ecrane, cât şi pentru televiziune.

Mai multe surse au declarat pentru The Hollywood Reporter că Marvel se pregăteşte acum pentru startul filmărilor la „Black Panther 2”, programate să aibă loc în Atlanta, începând cu luna iulie.

Mexicanul Tenoch Huerta se află în negocieri avansate pentru rolul antagonistului, în timp ce Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke şi Angela Bassett sunt aşteptaţi să revină în noul film.

Marvel, care nu a comentat informaţiile, nu a dezvăluit până în prezent planurile făcute fără Boseman.

În cazul în care contextul epidemiologic o va permite, Marvel va lansa anul viitor trei lungmetraje: „Black Widow” (7 mai), „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (9 iulie) şi „Eternals” (11 noiembrie), iar pentru 2022 are programate alte patru debuturi.