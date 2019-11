Filmările pentru Fantastic Beasts 3 vor începe în primăvară în Brazilia

Filmările pentru cel de-al treilea lungmetraj din franciza „Fantastic Beasts” vor începe în primăvara anului viitor în Brazilia, informează Variety.

După ce a fost amânată mai multe luni, producţia pentru filmul Warner Bros., spinoff „Harry Potter”, va începe în Rio de Janeiro.

Filmările erau programate să înceapă anul acesta, însă au fost amânate după ce „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018) nu s-a ridicat la aşteptările producătorilor, încheind parcursul în cinematografe cu încasări totale de 650 de milioane de dolari.

Franciza „Fantastic Beasts” ar urma să cuprindă cinci lungmetraje, însă nu este sigur că vor fi realizate toate, având în vedere interesul în scădere faţă de poveste.

Producţia primelor două a costat, cumulat, 400 de milioane de dolari.

Primul, „Fantastic Beasts and Where to Find Them” a fost un succes al anului 2016, cu peste 800 de milioane de dolari încasări la nivel global.

Al treilea film ar urma să fie lansat în cinematografe în noiembrie 2021.

El va fi regizat de David Yates, care a semnat filme din franciza „Harry Potter” şi primele două „Fantastic Beasts”.

Eddie Redmayne îşi va relua rolul principal, iar din distribuţie vor face parte Jude Law şi Johnny Depp, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller şi Dan Fogler.

J.K. Rowling a scris „Fantastic Beasts and Where to Find Them” şi „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”. Steve Kloves, care a scris şapte dintre cele opt filme „Harry Potter”, va scrie scenariul pentru al treilea „Fantastic Beasts” împreună cu Rowling.