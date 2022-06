Filme cu Beau Bridges, Danny Glover şi Gene Hackman, în iulie la Warner TV

Primul weekend din luna iulie aduce la Warner TV trei filme în premieră. Este vorba despre o dramă biografică şi două filme de acţiune din distribuţia cărora fac parte Beau Bridges, Danny Glover şi Gene Hackman, conform news.ro.

Drama biografică „Povestea lui Cory Weissman/ 1000 to 1: The Cory Weissman Story” (SUA, 2014) este povestea unui tânăr jucător de baschet, ambiţios, vedetă a universităţii la care studiază. El suferă un grav atac cerebral, iar în urma acestuia încearcă să se recupereze şi să găsească noi obiective în viaţă. Regizat de Michael Levine, filmul îi are în distribuţie pe David Henrie, Jean Louisa Kenny, Hannah Marks, Luke Kleintank şi Beau Bridges. Producţia va putea fi urmărită la Warner TV sâmbătă, 2 iulie, de la ora 14:55.

Thrillerul politic „Consumed” (SUA, 2015) are în centru o mamă care încearcă să descopere cauza unei ciudate boli de care suferă fiul ei. Investigaţia femeii o atrage în conflictul dintre fermierii din micul oraş în care trăieşte şi o corporaţie care profită de pe urma organismelor modificate genetic. Din distribuţie fac parte Zoe Lister-Jones, Victor Garber, Beth Grant şi Danny Glover. Lungmetrajul, regizat de Daryl Wein, va fi difuzat de Warner TV pe 3 iulie, de la ora 12:10.

„Marginea îngustă/ Narrow Margin” (SUA, 1990), regizat de Peter Hyams, va fi difuzat tot pe 3 iulie, de la ora 20:05. Procurorul districtual adjunct din Los Angeles primeşte misiunea de a proteja o femeie care, din întâmplare, a fost martor al unei crime comise de mafie. Urmăriri pline de suspans şi o celebră luptă pe plafonul unui tren sunt elemente cheie ale acestui lungmetraj de acţiune care îi are în distribuţie pe Gene Hackman, Anne Archer şi James Sikking.