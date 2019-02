Filmele 'The Favourite' şi 'Vice', premiate cu Oscar, au debutat în top 10 al box office-ului românesc de weekend

Filmele „Favorita/ The Favourite” şi „Vicele/ Vice”, premiate cu Oscar la gala de duminică seară, au debutat în top 10 al box office-ului românesc de weekend, scrie news.ro.

Acţiunea lungmetrajului „Favorita/ The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, este plasată în Anglia secolului 18. În centru, regina Anne şi relaţia cu sfătuitoarei ei, Lady Sarah. Olivia Colman a primit trofeul Oscar pentru rol principal, iar Rachel Weisz şi Emma Stone au fost nominalizate pentru rolurile secundare.

Filmul a debutat pe locul al şaselea în clasamentul românesc, cu încasări de 184.703 lei şi 8.850 de spectatori, potrivit cifrelor transmise News.ro de Cinemagia.

Drama biografică „Vicele/ Vice”, regizată de Adam McKay, îl are în centru pe fostul vicepreşedinte republican Dick Cheney, interpretat de Christian Bale, nominalizat la Oscar, iar din distribuţie mai fac parte Sam Rockwell şi Amy Adams, ambii nominalizaţi pentru rolurile secundare.

Premiată cu Oscar pentru machiaj şi coafură, pelicula a debutat pe locul al şaptelea, după ce a generat în weekendul de debut, în România, încasări de 169.625 de lei.

Un alt debut al weekendului trecut a fost cel al thrillerului „Ucide-i cu sânge rece/ Cold Pursuit”, cu Liam Neeson în rol principal. Filmul a ocupat locul al doilea, cu încasări de 803.066 de lei şi 37.278 de spectatori.

Primul loc în box office-ul românesc de weekend a fost, pentru al doilea weekend consecutiv, ocupat de comedia „Oh, Ramona”, de Cristina Iacob, care a generat încasări de 860.144 de lei şi a fost vizionată de 42.671 de lei.

Filmul SF „Alita: Îngerul războinic/ Alita Battle Angel”, regizat de Robert Rodriguez, scris de James Cameron, care este şi producător, şi de Laeta Kalogridis, a coborât o poziţie, până pe locul al treilea, după ce - în al doilea weekend de la premieră - a fost vizionat de 27.934 de spectatori şi a generat încasări de 719.848 de lei.

Animaţia „Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” s-a menţinut pe locul al patrulea. După al patrulea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 318.455 de lei şi a fost vizionat de 15.757 de spectatori.

Filmul de animaţie „Marea aventură Lego 2/ The Lego Movie 2: The Second Part”, regizat de Mike Mitchell, după un scenariu semnat de Phil Lord, Christopher Miller şi Matthew Fogel, a coborât două locuri, până pe cinci. După al doilea weekend, filmul a fost vizionat de 16.248 de spectatori şi a generat încasări de 312.471 de lei.

Comedia „Şi beţivi şi mincinoşi/ Drunk Parents”, cu Salma Hayek şi Alec Baldwin în distribuţie, a coborât, după al treilea weekend de la lansare, două poziţii, până pe opt, cu 4.070 de spectatori şi încasări de 89.496 de lei.

Lungmetrajul „Zi de naştere mortală 2/ Happy Death Day 2U”, scris şi regizat de Christopher Landon, cu Jessica Rothe în rol principal, a coborât patru poziţii, după al doilea weekend, clasându-se pe nouă. Filmul a fost vizionat de 4.242 de spectatori şi a generat încasări de 85.098 de lei.

Filmul de aventuri „Drumul unui câine către casă/ A Dog's Way Home”, inspirat de cartea omonimă a lui W. Bruce Cameron şi regizat de Charles Martin Smith, s-a clasat pe locul al zecelea. După al cincilea weekend de la premieră, el a generat încasări de 81.322 de lei şi a fost vizionat de 4.280 de spectatori.