Filmul bulgar 'On the Other Side' a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj documentar la ediţia de iarnă 2023-2024 a galei BFA

Filmul bulgar "On the Other Side" a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj documentar la ediţia de iarnă 2023-2024 a galei Best Film Awards din Statele Unite. Aceeaşi producţie a primit şi o menţiune onorifică la categoria intitulată "Golden Doc: Best Feature Documentary", a anunţat echipa sa de producţie.

Best Film Awards este o organizaţie care asigură proiecţii la IMDb Qualifying Online Film Festival pentru cineaşti din întreaga lume. Filmul bulgar a concurat cu alte 20 de producţii selectate.

Documentarul "On the Other Side" a fost înscris la peste 20 de festivaluri internaţionale în 2024, însă Best Film Awards este cel mai prestigios dintre ele, a precizat echipa sa de producţie.

Proiectul regizorului Nikolay Rusakiev şi al jurnalistului Martin Georgiev, care este scenarist şi director de imagine, a fost filmat în aprilie 2023. Filmul este o poveste de o oră despre perioada de două săptămâni petrecută de Martin Georgiev la Moscova, Doneţk, Mariupol şi Sankt Petersburg."Martin Georgiev a fost acceptat în cealaltă parte a frontului din Ucraina. El fusese deja la Odesa, Nikolaev şi Kiev la începutul războiului, când toţi ucrainenii fugeau în direcţia opusă. Atunci, el a vrut să vadă şi cealaltă parte - Rusia, Doneţk şi, de ce nu, Mariupol", a declarat echipa filmului."Martin este un jurnalist dintr-un stat membru al NATO, declarat de preşedintele rus Putin 'ţară neprietenoasă'. Părea imposibil că urma să i se permită să meargă acolo. Dar, la exact un an după începutul conflictului, i s-a acordat o viză şi o acreditare, apoi a petrecut două săptămâni de partea cealaltă. Singur. Acest lucru îl face, probabil, singurul jurnalist care a fost atât în Ucraina, cât şi în Rusia, în timp ce între ele se desfăşoară un război. El a primit două acreditări militare. În plus, Martin Georgiev a fost cu siguranţă ultimul străin care a vizitat sediul companiei militare private Wagner Group înainte de revolta şi de moartea lui Prigojin", a adăugat echipa de producţie a documentarului bulgar.