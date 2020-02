Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog” RUPE box office-ului nord-american şi în a doua săptămână de la lansare

Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog” s-a menţinut în fruntea box office-ului nord-american, după ce, în al doilea weekend de la premieră, a generat încasări de 26,3 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, citată de news.ro.

Lungmetrajul, din distribuţia căruia fac parte James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz, care şi-a împrumutat vocea ariciului albastru, este regizat de Jeff Fowler. În total, la nivel global, filmul a generat încasări de 203,1 milioane de dolari.

Un alt lungmetraj de aventuri, „The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal, a ocupat locul al doilea, cu încasări de 24,8 milioane de dolari în weekendul de debut. Din distribuţia filmului regizat de Chris Sanders fac parte Karen Gillian şi Cara Lee.

„Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, a mai coborât un loc în listă, până pe trei, după ce, în al treilea weekend de la premieră a generat încasări de 7 milioane de dolari.

Thrillerul horror „Brahms: The Boy II”, cu Katie Holmes, Owain Yeoman şi Christopher Convery în distribuţie, a debutat pe locul al patrulea în clasamentul nord-american, cu încasări de 5,9 milioane de dolari. Filmul spune povestea unei familii care se mută într-un conac, unde fiul mai mic se împrieteneşte cu o păpusă numită Brahms.

Locul al cincilea în clasament a fost ocupat de „Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, care şi-a menţinut poziţia după al şaselea weekend de premieră, când a generat încasări de 5,8 milioane de dolari.

Şi drama de război „1917”, regizată de Sam Mendes, şi-a menţinut locul, al şaselea, după ce a generat încasări de 4,4 milioane de dolari în al nouălea weekend de la lansare.

Adaptarea horror „Fantasy Island”, o versiune a serialului din anii 1970, despre o staţiune de pe o insulă magică, a coborât patru poziţii, până pe şapte, după al doilea weekend de la lansare, când a generat încasări de 4,1 milioane de dolari.

Marele câştigător al galei premiilor Oscar de anul acesta, lungmetrajul sud-coreean „Parasite”, a coborât un loc în top, până pe opt. În al 20-lea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 3,1 milioane de dolari. În total, la nivel global, lungmetrajul regizat de Bong Joon-ho a generat încasări de 204,5 milioane de dolari, fiind şi câştigătorul Palme d'Or cu cel mai mare succes de box office.

Filmul de aventuri „Jumanji: The Next Level”, cu Dwayne Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, a coborât un loc, până pe nouă, cu 3 milioane de dolari încasări în al 11-lea weekend de la debut.

Lungmetrajul romantic „The Photograph”, alcătuit din mai multe poveşti de dragoste din trecut şi prezent, a coborât şase locuri, până pe zece, cu 2,8 milioane de dolari încasări în al doilea weekend.