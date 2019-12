Filmul 'Dolor y Gloria' se află printre semifinaliştii la Oscarurile pentru cel mai bun film internaţional 2020

Filmul spaniol 'Dolor y Gloria', al regizorului Pedro Almodovar, a fost selectat luni de Academia Americană a Filmului pe lista semifinalistelor pentru a candida la premiile Oscar pentru cel mai bun film internaţional şi cea mai bună coloană sonoră în 2020, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Este vorba de singurul film de limbă spaniolă inclus de Academia de la Hollywood pe lista preselecţiilor de 10 candidaţi, dintr-un total de 91 de aspiranţi străini, care vor candida la nominalizarea definitivă, potrivit unui comunicat al instituţiei americane de film.Nominalizările finale vor fi anunţate pe 13 ianuarie 2020 în timp ce gala decernării premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie la teatrul Dolby din Los Angeles.'Dolor y Gloria', care săptămâna trecută a primit o nominalizare şi la Globurile de Aur, va concura printre alţii cu 'Parasite', din Coreea de Sud; 'Les Misérables', din Franţa, 'Atlantics', din Senegal, şi 'Beanpole', din Rusia.

Citește și: Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei Mariah Carey s-a clasat pe primul loc în topurile americane după 25 de ani



De remarcat numărul mare de filme preselectate din Europa de Est care formează jumătate din lista semifinalistelor şi anume: 'The Painted Bird', din Republica Cehă; 'Truth and Justice', din Estonia; 'Those Who Remained', din Ungaria; 'Honeyland', Macedonia de Nord, şi 'Corpus Christi' din Polonia.



De asemenea filmul 'Cadoul de Crăciun' , regizat de Bogdan Mureşanu şi premiat recent de Academia europeană de film, a fost preselectat alături de alte nouă producţii, dintre cele 191 de filme calificate la categoria "cel mai bun scurtmetraj". Lista este completată de 'Brotherhood' , 'Little Hands', 'Miller & Son', 'Nefta Football Club' , 'The Neighbors' Window', 'Refugee' , 'Saria', 'A Sister' şi 'Sometimes, I Think about Dying'.



Lungmetrajul 'Dolor y Gloria' a reuşit să figureze ca semifinalist şi la premiul pentru cea mai bună coloană sonoră originală datorită compoziţiilor muzicianului Alberto Iglesias, care va bifa astfel cea de-a patra sa candidatură la Oscar, dacă filmul va obţine nominalizarea finală în ianuarie.



La categoria "cea mai bună coloană sonoră", filmul spaniol va drept rivale filme de succes la Hollywood, precum 'Avengers: Endgame', 'Frozen II', 'Joker' sau 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.



Pedro Almodovar are deja două premii Oscar pentru 'Todo sobre mi madre' (1999) şi 'Hable con ella' (2002), însă anul acesta filmul său cu accente autobiografice, cu Antonio Banderas în rolul principal, a reuşit să-l plaseze din nou printre favoriţii la râvnitele premii cinematografice.