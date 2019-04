Filmul 'După ce ne-am întâlnit', de Jenny Gage, lider în box office-ul românesc de weekend

Drama romantică "După ce ne-am întâlnit/ After", de Jenny Gage, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 914.179,92 de lei în weekendul premierei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.

Bazat pe bestsellerul omonim scris de Anna Todd, filmul prezintă povestea unei tinere care se îndrăgostește de un bărbat ce are un secret întunecat, iar cei doi încep o relație furtunoasă.

Pe poziția a doua în box office-ul românesc s-a situat premiera "Parcul de distracţii/ Wonder Park", o producție Paramount Animation și Nickelodeon Movies, regizată de Dylan Brown, care a avut încasări de 426.781,26 de lei. Filmul, despre un parc de distracții administrat de animale, beneficiază de vocile unor actori precum Matthew Broderick, Jennifer Garner și Mila Kunis.

"Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona", de Michael Chaves, s-a situat pe locul al treilea în box office-ul românesc, cu încasări de 370.821,19 lei în weekendul premierei. Horrorul "Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona", cu Linda Cardellini în rolul principal, o prezintă pe o asistentă socială care, după ce ignoră avertismentele unei mame tulburate, anchetată pentru că şi-a pus propriul copil în pericol, este târâtă, împreună cu copiii ei, într-o lume supranaturală înspăimântătoare, potrivit cinemagia.ro.

Liderul săptămânii trecute, lungmetrajul "Shazam! ", de David F. Sandberg, un nou film din universul DC Comics, a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 310.193,85 de lei. Noul supererou lansat în cinematografe direct din universul DC Comics se bazează pe umor. Puterile lui pornesc de la repetarea cuvântului "Shazam!", care, de altfel, dă şi titlul producţiei cu Asher Angel şi Zachary Levi împărţind rolul principal. Cei doi sunt varianta de adolescent şi cea de supererou adult ale personajului care îşi vede viaţa schimbată de dobândirea unor super-puteri pe care nici măcar nu le bănuieşte până la capăt.

Lungmetrajul "Șefa a intrat la apă/ Little", de Tina Gordon Chism, a coborât de pe locul al treilea pe al cincilea, cu încasări de 201.765,59 de lei. Regina Hall și Marsai Martin sunt protagonistele comediei, prima, în rolul președintei unei companii IT de succes, cea de-a doua, în versiunea adolescentină a acesteia, care se trezește într-o dimineață că are 13 ani, fix înaintea unei prezentări de care depinde viitorul firmei ei, potrivit cinemagia.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul românesc la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Hellboy", de Neil Marshall (170.890,50 de lei), "Dumbo", de Tim Burton (163.177 de lei), "Captain Marvel", de Anna Boden și Ryan Fleck (101.781 de lei), "Pet Sematary/ Cimitirul animalelor", de Kevin Kolsch şi Dennis Widmyer (74.492,15 lei), şi de "Haios și blănos/ Missing Link", de Chris Butler (69.787,85 de lei).