Filmul 'Hors Normes', de Eric Toledano şi Olivier Nakache, proiectat la închiderea Festivalului de la Cannes

"Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano şi Olivier Nakache, a fost inclus în selecţia oficială a celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de la Cannes şi va închide evenimentul, urmând să fie prezentat în cadrul unei proiecţii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, în seara decernării premiilor de pe Croazetă, au anunţat luni organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

Organizatorii au decis ca ultimul lungmetraj prezentat în fiecare an la Cannes să nu mai fie numit "filmul de închidere". Această proiecţie din seara prezentării palmaresului oficial de pe Croazetă se va numi "Derniere Seance" ("Ultima sesiune").Începând de anul trecut, Festivalul de la Cannes se încheie sâmbătă seară, nu duminică, şi pentru că ultima seară poartă culorile petrecerii şi ale celebrării, ultimul film din programul festivalului va încheia în acest spirit de sărbătoare o Selecţie Oficială începută cu 11 zile în urmă.Redenumind "Derniere Seance" proiecţia filmului de închidere, organizatorii Festivalului de la Cannes doresc să reînnoiască tradiţia unor proiecţii legendare, după exemplul serilor memorabile când spectatorii de la Cannes au putut să admire filme precum "E.T. Extraterestrul", de Steven Spielberg (în fostul Palat de la Cannes, în 1982), "Thelma şi Louise", de Ridley Scott (în noul Palat de la Cannes, în 1991) şi "Omul care l-a ucis pe Don Quijote", de Terry Gilliam, prezentat anul trecut.În 2019, festivalul se va încheia cu premiera peliculei "Hors Normes", noul film al regizorilor Olivier Nakache şi Eric Toledano - renumiţi pentru comedia cu accente dramatice "Intouchables" (2011) -, în care rolurile principale sunt interpretate de Vincent Cassel şi Reda Kateb.

Citește și: HBO, despre cafeaua din 'Game of Thrones': 'Latte-ul care apare în episod a fost o greşeală'



"Hors Normes" este o comedie socială care reînnoieşte, ca fiecare dintre filmele lor, universul creativ inventat de Nakache şi Toledano. Din distribuţie fac parte mulţi actori amatori şi tineri adolescenţi autişti. Regia filmului plasează toate personajele la acelaşi nivel într-o operă care evocă în mod acut elementul social şi cel contemporan, în care universul colectiv se află din nou în centrul unui film: aici, cel al angajaţilor sociali, voluntarilor şi angajaţilor din domeniul sănătăţii, care se luptă pentru a-i ajuta pe copiii şi adolescenţii autişti. Aşa cum au obiceiul, cei doi cineaşti nu fac deloc economie atunci când vine vorba despre iubirea pentru umanitate, credinţa în viaţa de grup şi umorul ca primă şi ultimă pavăză a raporturilor umane.

Filmul "Hors Normes", prezentat în ultimul moment în faţa comitetului de selecţie de la Cannes, este produs şi distribuit de studioul cinematografic Gaumont şi va fi lansat în Franţa pe 23 octombrie.



Festivalul de la Cannes va debuta pe 14 mai cu proiecţia filmului "The Dead Don't Die", regizat de Jim Jarmusch.



Premiile din acest an vor fi decernate pe 25 mai de un juriu prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu.