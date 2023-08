Filmul 'M3GAN', o nouă imagine a terorii, va fi disponibil pe SkyShowtime începând cu 14 august / VIDEO

Filmul 'M3GAN', o nouă imagine a terorii, va fi disponibil pe SkyShowtime începând cu 14 august

Filmul „M3GAN” va fi disponibil pe SkyShowtime începând cu 14 august. Produs de Jason Blum şi James Wan, „M3GAN” este regizat de cineastul premiat Gerard Johnstone („Housebound”), după un scenariu de Akela Cooper („Malignant”, „The Nun 2”), bazat pe o nuvelă scrisă Akela Cooper şi James Wan, informează news.ro.

Unul dintre cei mai prolifici creatori de poveşti horror, James Wan, care a regizat francizele „Saw”, „Insidious” şi „The Conjuring”, şi Blumhouse, producătorul filmelor de „Halloween The Black Phone” şi „The Invisible Man”, prezintă noua faţă a terorii.

M3GAN este o păpuşă ce pare reală, programată să fie cel mai bun prieten al unui copil şi cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de Gemma, geniala roboticiană a unei firme de jucării (Allison Williams din „Get Out”), M3GAN poate să asculte, să privească şi să înveţe pe măsură ce devine prietenă şi profesoară, tovarăş de joacă şi protector pentru copilul de care este legată.

Când Gemma trebuie, brusc, să aibă grijă de nepoata sa orfană de 8 ani, Cady (Violet McGraw, „The Haunting of Hill House”), ea nu este deloc sigură şi pregătită să fie părinte. Suprasolicitată la muncă, Gemma decide să interconecteze prototipul lui M3GAN cu Cady, în încercarea de a rezolva ambele probleme - o decizie care va avea consecinţe inimaginabile.

Pe măsură ce M3GAN şi Cady devin de nedespărţit, Gemma e tot mai speriată că tocmai creaţia căreia i-a dat viaţă pentru a o ajuta pe Cady să se vindece, învaţă cu o viteză exponenţială şi că M3GAN ar putea percepe „ameninţări” care nu există, la adresa lui Cady.

Producătorii executivi ai filmului sunt Allison Williams, Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, Adam Hendricks şi Greg Gilreath.

Co-starurile din „M3GAN” sunt Ronny Chieng („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), Brian Jordan Alvarez („Will & Grace”) şi Jen Van Epps („Cowboy Bebop”), Stephane Garneau-Monten („Straight Forward”) şi Lori Dungey („The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”, ediţia extinsă).

Printre artiştii care au creat „M3GAN” se numără directorul de imagine Simon Raby („Mortal Engines”), designerul de producţie Kim Sinclair (director artistic al filmului „Avatar”, câştigător al premiului Oscar), editorul Jeff Mcevoy („Nerve”), designerul de costume Daniel Cruden (asistent designer de costume, „Avatar: The Way of Water”) şi compozitorul Anthony Willis („Promising Young Woman”).

Serviciul SkyShowtime este disponibil pentru clienţi prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung şi prin intermediul site-ului web:www.skyshowtime.com. Preţul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame), cu o perioadă de încercare gratuită de şapte zile şi anulare oricând.