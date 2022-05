Filmul 'Om Câine', regia Ştefan Constantinescu, va avea premiera în cinematografele din România

Filmul "Om Câine" / "Man and Dog", primul lungmetraj regizat de Ştefan Constantinescu, va avea premiera în cinematografele din România pe 16 septembrie.

Potrivit unui comunicat Rollercoaster transmis marţi AGERPRES, filmul, cu Bogdan Dumitrache şi Ofelia Popii în rolurile principale, va avea avanpremiera naţională în cadrul celei de-a 21-a ediţii TIFF (17-26 iunie 2022), fiind proiectat în cadrul programului "Zilele Filmului Românesc".Lungmetrajul este o poveste despre dragoste şi exil, scrisă de Andrei Epure, Ştefan Constantinescu şi Jörgen Andersson, structurată sub forma unui film noir, în care se întrepătrund senzaţiile de paranoia, alienare, umorul absurd şi sentimentul unei iminente catastrofe.Acţiunea filmului are loc în apogeul crizei sanitare provocate de coronavirus, când personajul principal, Doru, decide să revină în România, abandonându-şi locul de muncă din Suedia. El susţine că trebuie să asiste la botezul fiului celui mai bun prieten, dar în realitate are un alt plan. Alături de câinele mamei lui, Doru urmăreşte să îşi confirme bănuielile legate de infidelitatea soţiei. Timpul este scurt, Europa se pregăteşte să îşi închidă graniţele, iar superiorii îi cer să se întoarcă de urgenţă în Suedia.Din distribuţie fac parte, între alţii, actorii Ana Ciontea, Voica Oltean, Liviu Pintileasa şi Cosmina Stratan, iar filmările au avut loc în România şi Suedia. Imaginea filmului este semnată de Alexandru Solomon, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuţiu, Alexandra Alma Ungureanu s-a ocupat de scenografie şi costume, Petya Simeonova de machiaj, iar inginer de sunet a fost Boris Trayanov. Producători sunt Ada Solomon şi Diana Păroiu, iar co-producători Rossitsa Valkanova, Jörgen Andersson, Nina Frese şi Peter Possne."Om Câine" este o producţie microFILM (România), KLAS Film (Bulgaria), Doppelganger (Suedia), Pandora Film (Germania).