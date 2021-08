Filmul 'Sucker Punch', cu Emily Browning și Vanessa Hudgens în distribuție, va avea premiera la TNT pe 2 septembrie

Lungmetrajul de acţiune cu elemente fantasy „Sucker Punch: Evadare din realitate”, regizat de reputatul cineast american Zack Snyder, va avea premiera la TNT pe 2 septembrie, potrivit news.ro.

Filmul, cu Emily Browning, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Jena Malone şi Jamie Chung în distribuţie, va fi difuzat în prima joi a lunii septembrie, de la ora 22:20.

„Sucker Punch” are în centru cinci fete care îşi unesc ideile şi forţele pentru a scăpa dintr-un internat psihiatric, în anii 1960. Grupul este condus de Babydoll, interpretată de Emily Browning.

După moartea mamei şi a surorii mai mici, tânăra este închisă de tatăl vitreg la un internat mai puţin obişnuit. Aici, prizonieră, se retrage într-o realitate alternativă şi imaginează un plan care să o ajute să scape din instituţie. Realitate, subrealitate şi lumea viselor sunt cele trei niveluri pe care se desfăşoară acţiunea.

„O capodoperă vizuală”, a fost verdictul Space Network, în timp ce CBS Radio a spus că este „strălucit din punct de vedere vizual”. „Uimitor”, l-a descris pe scurt NGTV, iar WNYX-TV a considerat că este „«Kill Bill» care întâlneşte «Inception»”.

Muzica are de asemenea un rol important în lungmetraj, însuşi regizorul admiţând într-un interviu că este primul lucru la care se gândeşte atunci când începe să lucreze la un film. Producătorul şi compozitorul Tyler Bates a explicat în urmă cu un deceniu într-un interviu: „Piesele din film chiar funcţionează ca subconştient al lui Babydoll”.

Melodiile alese pentru a ilustra sonor momente cheie din film aparţin unora ca Eurythmics, Jefferson Airplane, The Pixies şi Roxy Music.

Producţia scrisă de Zack Snyder împreună cu Steve Shibuya a fost lansată în 2011.

Zack Snyder, născut în 1966, în statul american Wisconsin, este regizor, producător şi scenarist, celebru pentru filme de acţiune şi SF. A debutat în lungmetraj în 2004, cu o versiune a „Dawn of the Dead”, prezentată la Festivalul de la Cannes, după care a semnat filme cu supereroi şi bazate pe benzi desenate, precum „300”, „Watchmen”, „Man of Steel”, „Batman v Superman: Dawn of Justice” şi „Justice League”. Între altele, a fost producător pentru „Wonder Woman”, care i-a adus o nominalizare la premiile Sindicatului producătorilor americani (PGA).