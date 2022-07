Filmul 'Summer with Hope', marele câştigător al Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary

Un film canadiano-iranian a câştigat sâmbătă premiul principal la unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa de Est, informează duminică agenţia DPA.

"Summer with Hope", regizat de Sadaf Foroughi, este o dramă socială despre o alianţă între doi tineri care luptă împotriva puterii autorităţilor şi a dezaprobării celor din jurul lor. Trofeul este însoţit de un premiu în valoare de 25.000 de dolari americani, potrivit Agerpres.

"Trăim într-o lume plină de violenţă şi discriminare. Sper că poveştile noastre aduc pace şi linişte", a declarat regizoarea Foroughi în faţa juriului Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary.

Premiul special al juriului a fost atribuit filmului spaniol "You Have to Come and See It", regizat de Jonás Trueba.

Printre câştigătorii trofeelor ediţiei din acest an a festivalului se numără actorul australian Geoffrey Rush, care a obţinut Globul de Cristal pentru contribuţia sa remarcabilă la cinematografia mondială.

Premiile preşedintelui festivalului au revenit actorului hollywoodian Benicio del Toro şi actorului ceh de teatru şi film Bolek Polivka.

Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary este cel mai mare astfel de eveniment din Republica Cehă şi cel mai prestigios din Europa Centrală şi de Est.

Evenimentul se remarcă prin atmosfera relaxată, unii dintre participanţi optând să se cazeze în hoteluri de lux, iar alţii alegând să stea într-un camping mare.

Festivalul prezintă în fiecare an aproximativ 200 de filme din întreaga lume în cadrul unui eveniment destinat atât profesioniştilor din domeniul cinematografiei cât şi publicului larg.

Potrivit organizatorilor, la această ediţie a festivalului au fost vândute peste 121.000 de bilete.