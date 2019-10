Filosofie americană în guvernul PNL, promisă la audieri de Ionuț Stroe, ministrul propus la Tineret și Sport

Ministrul propus de PNL la Tineret si Sport, deputatul Ionuț Stroe, a declarat miercuri, la audierea în comisiile de specialitate din Parlament, că ministerul nu mai trebuie să fie un simplu cărăuș de bani dintr-o parte în alta și că românii trebuie să înceapă să gândească precum americanii.

„Vreau la finalul acestui mandat ministerul sa nu mai aiba rolul unui simplu administrator care duce banii dintr-o parte in alta, vreau sa inceapa o politica de stat in adevaratul sens al cuvantului. Activitatea MTS din pacate a fost plasata in plan secund (...) a fost un simplu gestionar mecanic a unor sume de bani. E nevoie sa schimbam paradigma.

Cu ce imi propun sa incepem? In Romania sunt oameni care intreaba de ce finantam activitatile de tineret sau de ce statul da bani in sport. Am auzit lucrul asta in dezbateri publice. Prin activitatea de tineret si sport obtinem un beneficiu social cert, face parte din procesul de formare a viitorilor adulti ai tarii, ma refer la educatie, sanatate, participare civica. Americanii au un lucru pe care il folosesc si eu, un dolar investit in sport iti economiseste 3 dolari in sanatate”, a zis Stroe.