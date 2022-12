Finalul jocului? După ani de adulație, stăpânirea lui Putin asupra poporului rus începe să se clatine

Războiul din Ucraina a deschis un decalaj de credibilitate și, pentru prima dată, mulți ruși nu mai simt că pot avea încredere în ceea ce le spune liderul lor. Combinate cu sancțiuni economice dure, cu fonduri realocate pentru război și cu campanii de recrutare în toată țara, costurile acestei cuceriri vanitoase devin din ce în ce mai greu de suportat, anunță The Daily Beast.

Chiar și rușii loiali au o mulțime de întrebări pentru Putin în acest moment. Kremlinul este în criză de modalități de a face față presiunii. În trecut, o apariție scenarizată sau o ședință foto înscenată, pe jumătate dezbrăcată, ar fi fost suficientă pentru a readuce presa internă de partea sa. Uneori, chiar le dădeau reporterilor independenți șansa de a-i pune lui Putin una sau două întrebări sensibile - pe care acesta le respingea rapid și energic.

Dar fiecare încercare recentă de a-l face pe Putin să pară un lider puternic și decisiv a eșuat atât de rău - chiar și în interiorul Rusiei - încât, după nouă luni de război devastator în Ucraina, Kremlinul este în pană de idei. Au anulat chiar și marea conferință de presă anuală a lui Putin, pentru prima dată în ultimii ani.

"Putin ar fi putut guverna mai mult timp, dacă nu ar fi început acest război, dar acum zilele lui sunt cu adevărat numărate" - Iulia Galiamina

"Rusia, la fel ca orice altă națiune, vrea să trăiască o viață stabilă fără să se simtă rușinată de conducerea noastră de la Moscova. Înainte de război, Putin ne-a garantat o viață stabilă, dar acum ne spune că viața în Rusia va fi bună doar peste zece ani", a declarat Vera Aleksandrovna, 57 de ani, o avocată din Sankt Petersburg, pentru The Daily Beast. "Îmi plăcea Putin înainte de război, fiul meu era un tehnician IT, ne plăceau oportunitățile IT din Rusia; dar acum toate creierele și talentele fug din țară, fiul meu a plecat și el și nu-mi pot permite să mai aștept încă zece ani pentru o viață bună."

Sistemul solid ca o stâncă al lui Putin se prăbușește.

Marele maestru rus de șah, Garry Kasparov, un critic deschis al Kremlinului, a declarat că intrăm deja în finalul jocului pentru Putin. "Este evident că Rusia a pierdut războiul, ceea ce va duce la prăbușirea regimului, dar întrebarea este câți oameni vor mai muri înainte ca acest lucru să se întâmple", a declarat el pentru The Daily Beast.

"Putin nu a jucat niciodată șah, jocul cu reguli, el a jucat un joc de poker", a spus Kasparov. "Putin este răul absolut, a înnebunit după 22 de ani la putere; dar în sinea lui trebuie să înțeleagă că nu poate continua să conducă Rusia, atunci când războiul se va încheia și zeci de mii de soldați furioși se vor întoarce acasă cu arme, simțindu-se jefuiți."

Tatiana Yashina, în vârstă de 62 de ani, mama liderului opoziției Ilya Yashin, încarcerat, a declarat că în ultima săptămână a avut loc o cotitură în regimul lui Putin.

"Putin se prăbușește", a declarat ea pentru The Daily Beast. "El minte în mod clar chiar în fața camerelor de luat vederi - fără încredere în vocea sa".

Yashina a avut un motiv special pentru a fi atentă la starea de spirit a lui Putin, deoarece fiul ei a fost condamnat la opt ani și jumătate de închisoare vinerea trecută, dar modul în care președintele a gestionat consecințele încarcerării sale nepopulare - pentru că a spus adevărul despre războiul din Ucraina - a pătruns în rândul întregii populații.

Reporterul veteran al piscinei Kremlinului, Andrei Kolesnikov, l-a confruntat pe Putin în legătură cu sentința "bestială" a lui Yashin într-un videoclip care a devenit viral. Iashina a spus: "Tremuratul Putin... a mințit că nu-l cunoaște pe fiul meu, apoi a mințit că nu știe nimic despre sentință".

Contorsionările lui Putin nu mai conving publicul său intern.

Sute de jurnaliști independenți ruși și străini au părăsit Rusia în ultimele nouă luni, dar unii dintre cei rămași, inclusiv jurnaliști BBC, continuă să răspândească informația despre un comandant-șef care își pierde mii de soldați, precum și unele dintre teritoriile cheie din Ucraina. Săptămâna trecută, serviciul rusesc al BBC și publicația locală, Mediazona, au confirmat numele a 10.002 soldați ruși uciși în Ucraina. Bilanțul real al morților ruși "ar putea depăși 20.000, iar numărul total al pierderilor irecuperabile ar putea fi de până la 90.000", a declarat BBC.

Atât sondajele independente, cât și cele controlate de Kremlin arată că Putin a pierdut sprijinul pentru războiul său, mai puțin de 30% din populație dorind ca acesta să continue. "Putin ar fi putut guverna mai mult timp, dacă nu ar fi început acest război, dar acum zilele sale sunt cu adevărat numărate, se destramă și este clar conștient de acest lucru", a declarat Iulia Galiamina, un politician de opoziție cu sediul la Moscova, pentru The Daily Beast. Galiamina a fost victima violențelor poliției și a fost arestată de mai multe ori, dar refuză să părăsească Rusia, în schimb încurajează mai mulți oameni să se ridice împotriva lui Putin.

Galiamina conduce o mișcare formată din peste 150 de femei din Rusia, numită Soft Power. "Cele mai multe dintre femeile noastre sunt mame, care văd problemele din punctul de vedere al viitorului copiilor noștri fără Putin, în Rusia, care în cele din urmă va fi liberă." Galiamina și activistele de la Soft Power au strâns semnături de persoane care se exprimă împotriva mobilizării rușilor de către Putin. "Am strâns peste 500.000 de semnături pe care le vom trimite la Kremlin, înțelegem responsabilitatea noastră colectivă", a adăugat ea.

"Este o fundătură, planul său a eșuat în Ucraina" - Olga Bychkova

Putin este încă susținut de aproximativ 79% dintre ruși, potrivit unor sondaje recente, dar această încredere este în scădere. Studiile realizate de Levada, un grup de reflecție independent din Rusia, arată că numărul rușilor care cred că țara lor se îndreaptă în direcția corectă a scăzut deja de la 64% în octombrie la 61% în noiembrie.

Fiecare încercare a Kremlinului de a reconstrui imaginea lui Putin ca supraom pare să provoace o nouă avalanșă de glume online.

Putin a înregistrat la începutul acestei luni unul dintre clipurile sale Action Man la fața locului, în care apare conducând peste podul avariat de bombe spre Crimeea. Acesta ar fi trebuit să arate cât de în formă și de sănătos este încă la vârsta de 70 de ani, dar comentatorii online au fost mai obsedați de mașina pe care o conducea. Nu era una dintre Lada fabricate în Rusia pe care le-a promovat anterior - pe care automobiliștii le blestemă pentru că "se strică mai des decât chiar și cele mai ieftine mărci străine" - ci un Mercedes de fabricație germană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost nevoit să explice oficial că Mercedesul se afla din întâmplare la îndemână și că nu era un indiciu al preferințelor lui Putin în materie de vehicule.

Și mai dăunător, excursia sa pe teritoriul ucrainean recunoscut internațional, acum anexat de Rusia, a avut loc în aceeași săptămână în care trei explozii au lovit aerodromuri strategice din interiorul patriei, unul dintre ele la doar 150 de mile de Moscova. Atacurile cu drone au făcut ca apărarea aeriană rusă și comandantul-șef să pară jalnici, chiar și în presa internă.

Săptămâna trecută, Kremlinul a publicat o imagine a lui Putin cu un pahar de șampanie în mână, iar acest lucru a dat imediat naștere la numeroase anecdote despre "Putin beat".

Starea de spirit dominantă devine foarte greu de navigat pentru Kremlin.

"Anularea de către Kremlin a marii conferințe de presă a lui Putin este un semn: își dau seama cât de disperată este situația lor - este o fundătură, planul său a eșuat în Ucraina", a declarat Olga Bychkova, cunoscut observator al Kremlinului, pentru The Daily Beast. "Ei sunt încă alături de el, deoarece fără Putin sunt terminați; dar acum sunt chiar incapabili să scrie un scenariu, să se gândească la întrebări și răspunsuri pentru el".

Cea mai recentă dezbatere între criticii lui Putin este dacă catastrofa din Ucraina este vina unui singur om sau a întregii societăți rusești. Mihail Hodorkovski, un fost oligarh devenit prizonier, acum exilat la Londra, a sugerat săptămâna trecută la Radio Liberty că - deși Putin a luat întreaga țară cu el în timpul anexării Crimeei în 2014 - acum este pe cont propriu. "Războiul din 2020 este o invenție pur și simplu a lui Putin; societatea rusă a avut un șoc pe 23 februarie", a spus el.

Întrebarea acum este cât de mult se va înrăutăți situația?

Kasparov, un aliat al lui Hodorkovski, crede că acum există și o oportunitate pentru SUA de a crea o prăpastie între președinte și locotenenții săi de rang înalt, cum ar fi Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Kremlinului. El spune că SUA trebuie să explice clar ce s-ar întâmpla dacă i-ar permite vreodată lui Putin să apese butonul nuclear. Kasparov a declarat că speră că directorul CIA, William Burns, "i-a șoptit ceva la urechea lui Patrușev", la întâlnirea dintre șefii de securitate de luna trecută de la Moscova.