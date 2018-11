Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, susține că este dezamăgit de Harlem Gnohere: 'A lovit clar, e roşu'

Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de gestul atacantului Harlem Gnohere, care a primit un cartonaş roşu în derbiul Dinamo - FCSB. Becali spune că Gnohere a faultat de roşu, spre deosebire de antrenorul Nicolae Dică. Tehnicianul FCSB a considerat eliminarea atacantului său dictată cu uşurinţă de centralul Istvan Kovacs, informează News.ro.

Întrebat la Pro X dacă a fost dezamăgit de Gnohere, care a primit cartonaşul roşu, în derbi, Becali a răspuns: "Păi, într-un fel, da, pentru că n-ai de ce să faci asta. Aveam nevoie de el în meciurile următoare. Adică e lovitură clară. Dacă vrea el, Istvan, să dea galben, nu spune nimeni nimic, e galben. Dar şi dacă a dat roşu are acoperire. Pentru că a lovit. În primă instanţă am zis că a intrat în el şi i-a dat roşu degeaba. Apoi am văzut reluările şi am văzut. El se duce şi loveşte cu intenţie. E clar lovitură cu intenţie, e roşu."

Becali nu crede în continuare ca Dinamo va reuşi să intre în play-off şi a ironizat transferurile rivalei, referindu-se la "negrul" Zenke. Omul de afaceri şi-a reafirmat interesul pentru transferul la FCSB al jucătorilor Andrei Ivan şi Dorin Rotariu.

"Eu vreau ca Dinamo să-l ia pe Tade. Eu dacă aduc jucători, aduc jucători consacraţi, nu aduc aşa cum l-au adus ei p-ăla care a scos mingea afară (n.r. - Zenke), afro-americanul sau franco-afro, franco-africo sau cum vreţi voi să-i ziceţi. Că nu mai ai voie să-i zici... Ce-i aia jignire, mare jignire? E negru, ce jignire? Nu e nicio jignire. Sunt doi jucători, atât (n.r. - pe care-i doreşte la FCSB, Andrei Ivan şi Dorin Rotariu)", a afirmat Becali, care a negat că îl doreşte pe portarul Plamen Iliev de la Astra Giurgiu.

FC Dinamo a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), în derbiul cu FCSB, din etapa a XV-a a campionatului naţional de fotbal, Liga I. În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la două puncte de liderul CFR Cluj. Dinamo acumulează 17 puncte şi ocupă locul 9.

Au marcat: Salomao '40 (p) / Tănase '48.

În minutul 52, Gnohere a fost eliminat cu roşu direct pentru un fault asupra lui Cooper, la mijlocul terenului.