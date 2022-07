Finlanda înlocuieşte Rusia ca gazdă a unui concurs de Grand Prix de patinaj artistic

Finlanda va organiza o etapă din Marele Premiu la patinaj artistic, după ce Rusiei i-a fost retras statutul de gazdă ca urmare a invaziei din Ucraina, a anunţat Federaţia internaţională de patinaj (ISU), citată de Reuters.

Concursul programat în perioada 25-27 noiembrie 2022 va avea loc în oraşul finlandez Espoo şi va fi ultima etapă din calendarul ISU Grand Prix 2022-2023.În luna aprilie, ISU a interzis Rusiei şi Belarus să găzduiască evenimente internaţionale de patinaj după invazia din Ucraina, pe care Moscova o numeşte "operaţiune militară specială". Belarus este o zonă cheie pentru desfăşurarea acestei invazii.Organul de conducere a exclus anterior patinatorii din Rusia şi Belarus de la competiţiile internaţionale, după ce Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a recomandat federaţiilor sportive să interzică sportivii şi oficialii din cele două ţări.Rusia este o forţă dominantă în patinajul artistic şi a găzduit etapa sa de Grand Prix, cunoscută sub numele de Cupa Rostelecom, în fiecare an începând din 1996.ISU a precizat, totodată, că a anulat pentru al doilea an consecutiv Cupa Chinei, etapa a patra a acestei serii de concursuri internaţionale, din cauza "deteriorării situaţiei sanitare legate de Covid-19". Deocamdată nu a fost stabilită o altă gazdă pentru evenimentul din 11-13 noiembrie.Statele Unite, Canada, Franţa şi Japonia vor organiza celelalte etape ale Marelui Premiu ISU, a cărui finală se va derula la Torino, între 8 şi 11 decembrie.