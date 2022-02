Finlanda s-a alăturat altor ţări scandinave și va introduce măsuri pentru reducerea creşterii costurilor la energie

Finlanda s-a alăturat altor ţări scandinave prin anunţarea unor măsuri care vor ajuta la diminuarea poverii create de creşterea costurilor la energie pentru cei mai afectaţi, cu un accent special pe transport şi agricultură, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Ministrul Finanţelor, Annika Saarikko, a prezentat vineri o listă de 17 măsuri care vor costa statul aproximativ 142 de milioane de euro sub formă de venituri pierdute în acest an. Pe listă se află măsuri precum creşterea subvenţiilor pentru călătoriile la servici, eliminarea impozitului pe teren pentru producţia agricolă şi împrumuturi garantate de stat pentru investiţii care îmbunătăţesc eficienţa energetică a locuinţelor.Saarikko a spus că măsurile vor afecta numai bugetul statului în acest an sub forma diminuării veniturilor din taxe şi nu prevăd o majorare a cheltuielilor. În plus, Guvernul de la Helsinki va începe pregătirile pentru un nou sistem de taxare a motorinei, care ar urma să coste aproximativ 300 milioane de euro, precum şi pentru măsuri de susţinere a veniturilor pentru cei mai afectaţi de creşterea costurilor cu energia.Măsurile prezentate vineri de autorităţile de la Helsinki reprezintă ultimul dintr-un şir de anunţuri făcut de ţările scandinave pentru a diminua impactul creşterii facturilor la energie asupra gospodăriilor şi firmelor, în contextul în care Europa se confruntă cu o criză energetică.