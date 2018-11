Firea: 275.000 de euro alocați pentru tinerii bolnavi de cancer care vor să aibă copii

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la Parlament, la o conferință pe teme medicale, că CGMB alocă în total 275.000 de euro pentru un proiect care le dă tinerilor diagnosticați cu cancer posibilitatea să aibă copii chiar dacă tratamentul le afectează fertilitatea.

„Am aprobat în Consiliul General un proiect prin care am dorit să sprijinim inițiativa unor bucureșteni prin finanțare de la Primăria Capitalei. Proiectul dnei doctor Marilena Băluță m-a impresionat în mod deosebit, el aducea o noutate absolută, și anume pentru tinerii diagnosticați cu afecțiuni oncologice, să existe o șansă nesperată de a se preleva înainte de chimioterapie sau radioterapie material genetic care prezervat cu aparatura necesară, care acum se află în grija Maternității Panait Sârbu, fostă maternitate Giulești, cu siguranță va da rezultatele cuvenite (în a-i ajuta pe tineri să aibă copii - n.r). Este un început, proiectul beneficiază de o sumă inițială de 200.000 de euro, plus 75.000 de euro pentru aparatura necesară congelării materialului genetic. Acest proiect va fi derulat în fiecare an”, a declarat vineri, la Parlament, primarul Capitalei, Gabriela Firea, la o conferință despre oncofertilitate, scrie Mediafax.

Aceasta a spus că primăria Bucureștiului a aprobat deja 800 de dosare pentru cuplurile infertile care vor să apeleze la fertilizarea in vitro.

„Mai avem în derulare un proiect care se referă la cuplurile infertile. Unii pacienți renunță să apeleze la programul național pentru fertilizare in vitro din cauza lipsei resurselor financiare. Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor, deruleaza un proiect prin care deja au aplicat în vederea obșinerii bugetului necesar fertilizării in vitro, peste 3.000 de euro, 930 de cupluri și s-au aprobat deja 800 de dosare. Într-un singur an din programul național au beneficiat doar 400 de cupluri la nivelul întregii țări pentru achitarea sumei necesare tratamentului pentru fertilizare in vitro. Și acest program va continua cât suntem aici. Nu sunt de acord cu anumite afirmatii facute in spatiul public, de ce o primarie se implica sa ajute cuplurile sa fie parinti. Primăriile au obligatie prin lege de a veghea la viata cetățenilor din toate perspectivele”, a declarat Firea.

Primarul Capitalei a indicat și un proiect al municipalității pentru femeile cu cancer la sân.

„Derulăm un proiect inedit prin care femeile tinere care sunt depistate cu cancer la sân pot benefica de decontarea unei analize care costă 350 de euro, este vorba despre o testare genetică care nu se realizează în România în acest moment. În urma analizei genetice se poate stabili de către medicii din România care este tratamentul cel mai corect, durata și intensitatea acestuia. Pentru acest proiect am alocat 3,7 milioane de euro”, a indicat Firea.