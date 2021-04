Gabriela Firea: Consilierii generali PSD nu votează bugetul Capitalei propus de Nicușor Dan

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a transmis, sâmbătă, că cei 21 de consilieri generali PSD nu vor vota bugetul propus de Nicusor Dan la Primaria Capitalei, dacă edilul nu acceptă amendamentele social-democraților.

“Noul București” promis a devenit, în doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, în care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt înghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu primesc alocările necesare, se anulează programe sociale, nu se asfaltează, nu se dau tratamente pentru țânțari, sectorul cultural este lăsat de izbeliște! Singura preocupare a noilor șefi de la Capitală este angajarea prietenilor politici și afacerile pentru grupul lor de interese!”, a scris Firea pe Facebook.

„De aceea, anunțăm că cei 21 de consilieri generali social - democrați NU au niciun argument sa voteze bugetul propus de Nicusor Dan la Primaria Capitalei, dacă nu acceptă amendamentele colegilor noștri! Este un buget dezechilibrat, care va aduce austeritate si grave probleme pentru bucuresteni. Pentru a ramane fideli juramantului ca ii vom ajuta pe cetateni, consilierii generali PSD vor depune amendamente care urmaresc sa protejeze orasul si locuitorii sai. Principalele amendamente ale consilierilor generali PSD sunt pentru sanatate, termoficare, transport, infrastructura - domenii vitale pentru Capitala, insa nici restul sectoarelor nu au fost uitate.

Bucurestenii trebuie sa stie ca 150 mijloace de transport vor fi scoase de pe trasee. Decizia este luata de noul primar. Multi cetateni vor fi extrem de afectati. In acelasi timp, angajatii STB vor ramane fara locuri de munca sau cu venituri mult scazute. 1000 de oameni nu vor mai avea, practic, ce sa munceasca. Starea de spirit e extrem de tensionata la STB, insa actuala admnistratie nu vede, nu aude.

Nici la termoficare nu sunt vesti bune. In jur de 400 de oameni de la Termoenergetica vor pleca acasa, tot din cauza bugetului oamenilor “de dreapta”.

Cele 19 spitale care sunt administrate de Primăria Capitalei au nevoie de bani pentru continuarea investițiilor, funcționare, majorarea alocațiilor de hrană. Bugetul propus nu prevede aceste fonduri.

În plus, proiectele socio-medicale, de la ASSMB si DGASMB, initiate de mine si echipa mea, care s-au bucurat de mare succes printre familiile bucurestenilor, sunt în pericol de a nu mai putea fi continuate.

În foarte scurt timp, Capitala va fi înțesată de țânțari. Cu bună știință, actuala administratie a bagat Compania Ecoigienizare în insolvență, pentru ca nu a mai platit nici facturile restante, nici angajații. Această răzbunare politică îi va lovi însă pe bucureșteni, căci dezinsecția ar fi trebuit să înceapă deja.

Proiectele sociale sunt de asemenea ignorate de actualul primar general. Nu l-au impresionat nici mesajele venite înca de anul trecut din partea oamenilor cu probleme de sanatate sau sociale , nici argumentele consilierilor generali PSD. Si asta desi a promis ca nu va taia proiectele care vin in sprijinul cetatenilor defavorizati.

Cenusareasa bugetului de anul acesta este cultura. În perioada 2016-2020, domeniul cultural s-a bucurat de un buget amplu. S-au deblocat angajarile in teatre, actorii au putut sa-si puna în aplicare proiectele artistice, nu s-a tinut cont de afinitatile politice, directorii de teatru au putut face imbunatatiri teatrelor si s-au marit salariile, care erau inghetate de ani de zile. In noua admnistratie se da o lupta acerba pentru functii si cam atat. În noul buget se taie bani de la fiecare institutie de cultura, astfel incat vor ajunge in imposibilitate de functionare”, a adăugat aceasta.