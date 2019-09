Firea: Nu ne împrumutăm pentru cheltuieli curente, refinanțăm un credit luat în 2015

Gabriela Firea a declarat, marți, în Consiliul General, că Primăria Capitalei nu se împrumută pentru cheltuieli curente, ci refinanțează un credit din 2015. „Nu ar trebui să ne comportăm ca pe timpul lui Ceaușescu când a fost înfometată populația ca să se plătească datoria externă”, a spus edilul.

Primarul general Gabriela Firea a declarat că Bucureștiul nu se îndatorează acum, ci refinanțează un credit din 2015, iar în 2015 s-a refinanțat un alt credit, acordat în 2005.

„Noi acum practic refinanțăm un credit din 2015, iar în acel an 2015, s-a refinanțat un credit din 2005. Deci nu ne împrumutăm noi acum de la zero pentru cheltuieli curente sau pentru plata unor facturi, ci plătim un credit foarte vechi. Dacă este cineva care vrea să îl plătim punctual anul acesta, eu cred că ar trebui să ne comportăm ca pe timpul lui Ceaușescu când a fost înfometată populația ca să se plătească datoria externă. Subliniez, este un credit contractat în anul 2005 de către municipiul București pentru achitarea unor facturi pentru îndeplinirea unor obiective, credit refinanțat în 2015 aprobat de Consiliul General din acel an, unii dintre consilieri erați și atunci în sală și acum potrivit contractului se poate refinanța”, a spus primarul Firea, în ședința Consiliului General, conform Mediafax.

În privința contribuției municipalității de a diminua datoria Bucureștiului în ultimii trei ani, Firea consideră că a fost una importantă, pentru că s-au achitat 190 de milioane de euro, însemnând împrumuturi contractate anterior.

„Am achitat din banii bucureștenilor 190 de milioane de euro însemnând împrumuturi contractate în anii anteriori, deci atât tranșe de împrumut, cu tot cu dobânzile aferente (...). Faptul că tot astăzi refinanțăm un împrumut care nu a ajuns la maturitate, nu este scadent, avem toate prevederile legale și contractuale să îl putem refinanța. Oricum anul viitor avem un vârf de plată și cu siguranță vom plăti pentru că suntem oameni serioși”, a mai spus Firea în fața consilierilor generali.