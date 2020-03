Firea oferă exemplul personal: 'Să nu luați în glumă pericolul coronavirusului'

Primarul Capitalei a transmis marți, plecând de la operația suferită anul trecut, că românii trebuie să nu ia în glumă pericolul coronavirusului de tip nou.

„Acum un an, eram pe patul de spital, in prima zi dupa terapia intensiva necesara unei interventii chirurgicale dificile, in urma unei afectiuni gastrointestinale grave. Dumnezeu si echipa medicala de la Spitalul Cantacuzino au facut cu mine o minune si azi sunt perfect sanatoasa, capabila sa-mi continui viata.

Ceea ce mi s-a intamplat mie, anul trecut, nu am putut preveni. Nu m-am putut apara.

Pur si simplu organismul a cedat. Ca mine, multe alte persoane.

De aceea, o data in plus, va transmit tuturor sa va protejati, sa nu luati in gluma pericolul coronavirusului de tip nou, sa stati cat puteti de mult in casa, daca nu sunteti cadre medicale, farmacisti, lucratori in serviciile economice vitale, de aparare si din magazinele alimentare.

Sta in voi sansa noastra ca natiune sa trecem cu bine peste pandemie!

Din putinul fiecaruia facem mult pentru toti!

Doamne-ajuta!”, a scris Firea pe Facebook.