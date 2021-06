Firma germană de asigurări Pimco va juca un rol activ în consolidarea activelor Allianz

Jacqueline Hunt, membru al Board-ului Allianz SE, responsabil cu supervizarea Pacific Investment Management Co (Pimco), a afirmat că firma germană de asigurări intenţionează să joace un rol activ în consolidarea sectorului gestionării activelor, în condiţiile în care au accelerat fuziunile şi achiziţiile (M&A), transmite Bloomberg, citat de agerpres.

Divizia Allianz de gestionare a activelor include Pimco şi Allianz Global Investors (AGI). Divizia gestionează active de aproximativ 3.000 miliarde de dolari.

"Am văzut anul trecut o accelerare a fuziunilor şi achiziţiilor şi se pare că va fi un alt an de accelerare în 2021. Cred că în general vom vedea mai multe M&A şi vom participa la acest proces", a declarat Hunt.Anterior, Bloomberg anunţase că Allianz este interesat de divizia de gestionare a activelor a grupului olandez NN Group NV, după ce în urmă cu doi ani explorase o alianţă cu subsidiara Deutsche Bank AG, DWS Group.Hunt nu a dorit să precizeze care sunt ţintele specifice dar a dat asigurări că orice tranzacţie trebuie să completeze actuala divizie de gestionare a activelor.În ultimele 18 luni, Cea mai mare companie europeană de gestionare a activelor, Amundi SA, a încheiat acorduri pentru preluarea Sabadell Asset Management şi Lyxor, divizie a Societe Generale SA. Recent, Bank of Montreal şi-a vândut divizia sa internaţională de gestionare a activelor.Hunt a declarat că nu vrea să vadă creşterea Pimco şi AGI cu orice preţ, ambele având un nivel suficient pentru a fi companii de sine stătătoare.Evaluările sunt ridicate "deoarece sunt disponibile sume mari de bani şi sunt prea puţine oportunităţi". Geografic, regiunea în creştere rapidă Asia-Pacific rămâne de interes pentru Allianz, a declarat Hunt.Allianz SE, cea mai mare companie de asigurări din Europa, este prezentă şi pe piaţa din România, prin compania Allianz-Ţiriac Asigurări.