Fitch a îmbunătăţit ratingul Serbiei la BB plus

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a revizuit în creştere, cu o treaptă, ratingul pentru datoria pe termen lung a Serbiei, de la "BB" la "BB plus", perspectiva asociată fiind stabilă, transmite Bloomberg preluată de agerpres.

Calificativul "BB plus" este cu o treaptă sub nivelul "recomandat pentru investiţii"."Îmbunătăţirea ratingului Serbiei vine în urma consolidării situaţiei macroeconomice, sprijinită de programul cu FMI. Inflaţia rămâne scăzută, şi relativ stabilă, la 1,3% în august, şi un nivel mediu de 2,1% în 2019, aşteptările inflaţioniste fiind bine ancorate. Aceste evoluţii au permis Băncii Centrale a Serbiei să reducă din iunie rata dobânzii cu 50 de puncte de bază, la 2,5%" se arată în comunicatul Fitch.Luna aceasta, agenţia de evaluare financiară Moody's Investor Services a îmbunătăţit perspectiva de rating a Serbiei de la stabilă la pozitivă, dar a menţinut calificativul la "Ba3", două trepte sub nivelul "recomandat pentru investiţii".Până acum Guvernul de la Belgrad a raportat excedent fiscal anul acesta, depăşind ţinta care prevedea un deficit modest. Expansiunea economică în primele două trimestre din acest an a fost mai lentă decât proiectat creştere de 3,5%. Serbia are ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în 2025.