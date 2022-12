Fiul cel mare al lui Doroftei a ajuns milionar în Canada: Mi se pare o aroganță supremă!

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei a ajuns milionar în Canada. Celebrul pugilist a decis să părăsească România alături de familia sa după mai multe eșecuri în afaceri. Școlit peste hotare, fiul său Adrian a dat lovitura cu o afacere care rareori dă rateuri: imobiliarele.

"Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei, citat de BZI.

Deși are mulți bani, fiul lui Doroftei a decis să ducă un stil de viață normal, locuind cu părinții. A fost însă tentat să își ia o mașină scumpă. Iată cum a evitat tentația:

„Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă", a mai spus Adrian Doroftei.