Fiul lui Liviu Dragnea are MARI PROBLEME, după ce tatăl său l-a dat de gol în fața oamenilor legii: Ce PEDEAPSĂ va primi

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că maşina cu care a fost la mare, de 1 Mai, este a fiului său.

"Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi într-adevăr, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa colocvial. Am văzut şi o domnişoară care umbla liber prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina - mulţumesc lui Dumnezeu că a scăpat - şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul, am înţeles că nu e, fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute şi mie maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului.

Fiul lui Dragnea, Ștefan Valentin Dragnea, a fost dat de gol de tatăl său, prin publicarea rovinietei. Acum, Ștefan Valentin Dragnea își va primi pedeapsa. Astfel, conform legislației în vigoare, cei care circulă cu ITP-ul expirat, riscă amenzi cuprinse între 900 și 2000 de lei. În acest caz, polițistul rutier va reține și certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care-l va putea lua înapoi numai în cazul în care va face dovada unui ITP valabil, efectuat exclusiv la R.A.R.