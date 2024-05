FJSC participă activ la Forumul Eurosfat 2024: Sunt analizate încrederea în democrație și în presă

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) contribuie la Eurosfat 2024 – Global Forum on Modern Direct Democracy cu paneluri, studii și dezbateri despre modele de finanțare a presei și starea media în Europa de Est.

Decanul Antonio Momoc, care a condus FJSC între 2020-2024, va modera dezbaterea despre „Modele de finanțare a presei în era social media” care va avea loc la Eurosfat 2024 – Global Forum on Modern Direct Democracy, joi, 16 mai 2024. Panelul moderat de Momoc, initutlat „Media Business Models in Times of Social Media” se va desfășura pe 16 mai 2024 de la ora 16:15, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București (Șoseaua Panduri nr. 90-92, București). Intrarea este liberă, dar pentru acces este necesară înregistrarea la sesiunile din paneluri la adresa: eurosfat.ro

Paneliștii Dragoș Stanca de la Ethical Media Alliance și Arina Ureche, de la Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) vor analiza modelele actuale de finanțare a presei: pe baza cifrelor de audiență și a publicității, pe baza subvenției de la bugetul de stat, pe bază donațiilor din partea cititorilor online sau prin abonamente plătite ori prin alte modele hibride.

Panelul intitulat „Presa independentă, oportunități și provocări”, moderat de conf. univ. dr. Romina Surugiu va avea loc pe 16 mai, la ora 17:45. Cristina Lupu, directoare executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent va fi keynote speaker într-o dezbatere despre starea presei din România și Republica Moldova în anul electoral 2024.

Global Forum on Modern Direct Democracy este o conferință internațională la care participă anual peste 500 de invitați din peste 60 de țări și este organizat anul acesta la București de Swiss Democracy Foundation și Europuls – Centrul de Expertiză Europeană în perioada 15-18 mai 2024.

Ediția de anul aceasta se desfășoară pentru prima oară într-o țară din Estul Europei, România, fiind găzduită de Europuls - Centrul de Expertiză Europeană, Democracy International, Primăria Municipului București, Universitatea din București și Swiss Democracy Foundation. Vor avea loc 70 de sesiuni de dezbateri, la care vor fi prezenţi 200 de vorbitori. Tema centrală a Global Forum on Modern Direct Democracy este încrederea în democrație, în presă și în insitituții.