Flayslane, o concurentă populară a versiunii braziliene a concursului 'Big Brother', spune că a avut o aventură cu Neymar: Care a fost reacţia fotbalistului

Flayslane, o concurentă populară a versiunii braziliene a concursului ”Big Brother”, a declarat în direct pe Instagram că a avut o aventură cu Neymar, în 2016, în timp ce fotbalistul încerca să se împace cu actriţa Bruna Marquezine, anunță MEDIAFAX.

”Râd ca să nu plâng”, a scris Neymar din autoizolarea din Rio de Janeiro pe reţelele de socializare, dezminţind zvonul presupusei aventuri.

”Sunt îndeajuns de femeie încă să admit ce am făcut. Sunt foarte transparentă şi nu am făcut niciun compromis pentru a minţi acum. A fost doar o întâlnire întâmplătoare. Neymar nu ai de ce să te ruşinezi. Voi fi considerată o mincinoasă pentru că tu eşti Neymar, iar eu sunt un nimeni. Acum îmi e ruşine că am fost cu tine”, a scris Flayslane pe Instagram.