Florentin Matei, Adrian Stoian şi Rusescu nu au fost incluși în lot pentru meciul FCSB - U Craiova

Partida FCSB - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa a treia a Ligii 1 Betano, potrivit mediafax

Antrenorul Mihai Teja a decis să nu se bazeze pe trei jucători, Florentin Matei, Adrian Stoian şi Raul Rusescu, conform Telekom Sport.

Aceştia nu sunt pe placul finanţatorului Gigi Becali. Matei nu a prins lotul nici la partida cu Astra, de la Giurgiu, iar pe serviciile lui Stoian, Teja nu s-a bazat nici la jocul precedent cu oltenii, din februarie. De asemenea, Rusescu a evoluat doar 15 minute în disputa cu Viitorul, de la 11 martie, iar integralist nu a mai fost din septembrie anul trecut, de la un meci cu Botoşani.

"Am venit cu gândul să ajut echipa, nu contează pe ce post joc. A fost destul de ciudat să nu prind echipa în ultimul timp, dar m-am pregătit bine şi mi-am aşteptat rândul. Poate că antrenorul are dreptatae când spune că încă nu m-am acomodat", spunea Adrian Stoian, adus în iarnă de la Crotone, după jocul cu Voluntari, 2-2.

Becali a spus în ultimul timp că a fost dezamăgit şi de Matei, iar Rusescu nu mai e dorit şi din cauza salariului, având 25.000 de euro lunar.

"Eu am vorbit cu Stoian. Are o problemă de adaptare. E un jucător bun, cu peste 100 de meciuri în Serie A. Cu siguranţă va avea timp să demonstreze. Şi eu cred că am greşit în primul meci, poate l-am expus un pic cam mult. L-am trimis mijlocaş central, iar el nu e obişnuit să joace acolo", declara Mihai Teja, la finalul lui februarie.

Etapa a treia din play-off le aduce faţă în faţă pe două rivale în lupta pentru titlu de campioană a Ligii 1 Betano. FCSB - Craiova se joacă duminică, ora 20:30, cele două echipe fiind despărţite în clasament de un singur punct. Oltenii sunt pe locul doi, 29 de puncte, iar bucureştenii ocupă poziţia a treia, 28 de puncte.