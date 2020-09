Florentin Pandele, intervenție EXPLOZIVĂ: 'L-am sunat pe Ludovic Orban! O să vă spun cele 3 cauze pentru care Gabi a pierdut'

Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea și primarul Voluntariului, a avut o intervenție explozivă la România TV, unde a explicat de ce soția sa a pierdut cursa electorală pentru București. Totodată, el a dezvăluit că l-a sunat, duminică seara, pe Ludovic Orban și a relatat discuția cu premierul. Pandele consideră că USR-PLUS vor distruge România și consideră drept ”monstru” noua alianță politică.

”Dacă Gabi va pierde alegerile, pentru mine nu va fi o pierdere, ci îmi voi câștiga soția și mama celor doi copii mici ai mei.

O să vă spun cele 3 cauze pentru care a pierdut. Cauza principală a fost echipa de miniștri pe care a avut-o PSD din 2017 până când au pierdut alegerile. Nu vreau să pomenesc numele fostului lider, care se află în detenție și îi doresc să ser elibereze cât mai repede. El a făcut tot ce a putut ca să blocheze proiectele Bucureștiului. El a făcut totul ca să nu primească ELCEN. El e unul dintre principalii vinovați. Teodorovici i-a tăiat din buget.

L-am sunat pe Ludovic Orban șa 21.20 și am vorbit cu el.

A doua cauză este Victor Ponta. El și cu Robert Negoiță, ce s-au gândit cum să facă ca să o execute pe Gabriela Firea pentru că s-a gândit să candideze în 2024, la prezidențiale, ca să dea o gaură în barca PSD.

A treia cauză este USR-PLUS, care este cea mai mare nenorocire a României din ultimii 30 de ani, care vor distruge România, plus Ludovic Orban. Azi, Orban a dat cea mai mare lovitură de grație PNL! Uitați-vă ce scor are PNL în București! Au adunat toate lăturile și i le-au pus în cap lui Pandele. Erau pregătiți să facă scandal mare de tot la ora 21:00, dacă nu stăteau bine în sondaje.

Am rugat-o pe Gabi să mă lase să îl sun pe Ludovic. Îl cunosc foarte bine, eu am fost primar de la PNL. ”Gabi, te rog, lasă-mă ca să intervin să spun și eu ce știu despre el.” Ea a zis: ”Nu, nu, lasă, că vor spune că asta urmăresc. Nu, nu e bine!” Îmi pare rău că am ascultat-o pe Gabi, dacă spuneam ce știu despre el, îl duceam 4-5 procente mai jos. I-am spus: ”Ludovic, ai adunat toate lăturile și le-ai aruncat pe noi!” El mi-a zis: ”Nu, că au fost doar declarații politice.

Când o să mă întâlnesc cu Ludovic Orban, pe care îl cunosc de foarte mulţi ani, îi voi şopti câteva vorbe la ureche care îl vor face pământiu. Ludovic Orban a spus tot timpul că Primăria Capitalei a fost condusă de la Voluntari. Aş vrea să-l văd cu ce echipă vine Nicuşor Dan, cu câţi "câini" vine după el. Rog instituţiile statului să verifice tot ce a spus Orban, tot ce a spus Plicuşor Ban, absolut tot. Să judece cu aceeaşi măsură. Orban în această seară a distrus PNL-ul

Nu mai pot să stau liniștit când văd că se ridică acest monstru, este distrugerea României, acest USR-PLUS.”, a spus Florentin Pandele.