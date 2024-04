Florentin Pera - Suntem calificaţi matematic, dar ne dorim să încheiem grupa cu maximum de puncte

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a declarat, luni, înaintea partidelor cu Bosnia-Herţegovina şi Grecia, ultimele din preliminariile Campionatului European - EHF EURO 2024, că îşi doreşte ca prima reprezentativă, deja calificată matematic, să încheie grupa cu maximum de puncte, potrivit Agerpres.

"Venim după jocuri foarte bune, ne dorim să păstrăm intensitatea şi dorinţa din partidele cu Croaţia. Matematic suntem calificaţi, dar ne respectăm şi ne dorim să încheiem grupa cu maximum de puncte şi numai cu victorii. Aceste două partide cu Croaţia le-a generat multă încredere jucătoarelor. Sigur, nu avem cele mai bune relaţii de joc, pentru că avem jucătoare de la 12 echipe. Dar dorinţa fetelor şi faptul că muncesc la capacitate maximă la antrenamente mă mulţumeşte şi îmi dă încredere. Domnul preşedinte (n.r. - preşedintele FRH, Constantin Din) a venit azi la antrenament şi le-a felicitat pe fete şi le-a urat succes la aceste partide cu Bosnia şi Grecia", a spus el la reunirea lotului de la Sala Agronomie.

Convocată iniţial, centrul formaţiei Gloria Bistriţa, Cristina Laslo, nu va putea evolua în aceste partide din cauza unei accidentări.

"Avem ceva probleme de lot, Cristina Laslo are o ruptură fibrilară şi nu ne putem baza pe ea în aceste ultime două meciui. Însă sunt convins că celelalte fete o vor suplini cu succes. Le avem pe Andreea Popa şi Elena Dache (Roşu), două jucătoare valoroase şi sunt convins că vor face faţă cu succes pe acel post", a explicat selecţionerul.

Pera a menţionat că amicalul cu Franţa, programat după aceste ultime două partide din preliminariile Campionatului European, le va aduce mai multă experienţă tinerelor sale jucătoare.

"E un amical de lux, ne bucurăm că am fost invitaţi de campioana mondială. E o onoare pentru noi să fim invitaţi la un asemenea amical. Eu am încredere că acest joc le va ajuta foarte mult pe aceste tinere jucătoare. Avem o echipă nouă, în formare, cu multe tinere... iar eu am încredere în potenţialul lor. Sunt convins că această echipă a României are posibilităţi de creştere, pentru că ăsta e şi obiectivul nostru, să formăm o echipă în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Ne dorim acest lucru, dar, bineînţeles, e imperios necesar ca jucătoarele să evolueze mai mult la echipele de club. Pentru că acum ele nu au minute suficiente şi acest lucru se simte la echipa naţională", a precizat el.

Întrebat dacă a găsit o înlocuitoare pentru Cristina Neagu, retrasă de la echipa naţională, selecţionerul a răspuns: "Avem jucătoare talentate, jucătoare cu potenţial. Chiar Ştefania Stoica a făcut două jocuri foarte bune împotriva Croaţiei, chiar dacă nu joacă foarte mult la club. Ea a arătat că este o jucătoare de perspectivă. Şi mai sunt şi alte jucătoare, nu vreau să mai nominalizez, eu am pus întotdeauna accent pe forţa grupului".

Echipa naţională a României va juca în deplasare cu Bosnia-Herţegovina pe 4 aprilie, la Cazin, şi cu Grecia, la Buzău, pe 7 aprilie, în ultimele sale două partide din preliminariile Campionatului European - EHF EURO 2024. Lotul condus de Florentin Pera va efectua apoi un stagiu centralizat, la Buzău, în perioada 8-13 aprilie, care se va încheia cu un joc amical contra Franţei, campioana olimpică en titre, pe 14 aprilie, la Clermond-Ferrand.