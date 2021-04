Americanii nu glumesc cu libertatea individuală: Florida interzice paşaportul de vaccinare

Paşaportul de vaccinare, document ce atestă că titularul său a fost vaccinat împotriva COVID-19, a fost interzis în statul Florida în numele respectării "libertăţilor individuale", a anunţat vineri guvernatorul republican al acestui stat foarte turistic, transmite AFP preluat de agerpres.

Today I issued an executive order prohibiting the use of so-called COVID-19 vaccine passports. The Legislature is working on making permanent these protections for Floridians and I look forward to signing them into law soon. Read my EO here – https://t.co/6QwLsLWEWm